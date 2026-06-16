Có một nơi ở TP.HCM mà người trẻ tha hồ ăn trái cây

Không chỉ thu hút người dân đến mua sắm trái cây, Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" còn trở thành điểm đến vui chơi và ăn uống được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong những ngày cuối tuần.

Những gian hàng trái cây thu hút rất đông người tại lễ hội ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Từ chiều đến tối, khu vực lễ hội luôn đông đúc người tham quan. Nhiều bạn trẻ tranh thủ dạo quanh các gian hàng trái cây, thưởng thức đặc sản vùng miền và tìm góc chụp ảnh bên những chiếc ghe chở đầy trái cây neo đậu dọc bến.

Bên cạnh khu trưng bày nông sản, khu ẩm thực là nơi thu hút đông đảo người trẻ nhất. Các gian hàng bán đồ nướng, cá viên chiên, xúc xích, bánh tráng nướng, trà trái cây và nhiều món ăn vặt khác luôn tấp nập khách ghé mua.

Đa dạng các loại trái cây để mọi người tha hồ lựa chọn ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Đặng Tấn Đạt, sinh viên Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, cho biết khu vực ẩm thực là điểm dừng chân yêu thích của bạn khi tham quan lễ hội. Nhiều món ăn dân gian Nam bộ được chế biến tại chỗ đã thu hút Đạt đến trải nghiệm và thưởng thức.

"Mình khá ấn tượng với các gian hàng ẩm thực vì có nhiều món ăn đặc trưng miền Tây mà trước đây ít có dịp thưởng thức. Giá cả cũng rất hợp lý đối với sinh viên nên mình có thể thử được nhiều món khác nhau. Không khí ăn uống nhộn nhịp bên bờ kênh tạo cảm giác rất gần gũi và thú vị", Đạt chia sẻ.

Nam sinh cho biết khu vực ẩm thực với nhiều món ăn dân gian và đặc sản địa phương là một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất trong chuyến trải nghiệm lần này. Không chỉ được thưởng thức những món ăn quen thuộc của miền Tây, Đạt còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hương vị mới được chế biến từ các loại trái cây đặc trưng đang vào mùa.

Lễ hội rất phù hợp với những tín đồ trái cây ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

"Ngoài việc tham quan các ghe trái cây, mình còn thưởng thức nhiều món ăn vặt và nước giải khát được làm từ trái cây. Các món ăn vừa ngon vừa mang đậm hương vị miền Tây. Đây là trải nghiệm giúp mình hiểu thêm về văn hóa ẩm thực và muốn quay lại vào những mùa lễ hội tiếp theo", Đạt nói.

Nguyễn Hoàng Long, sinh viên Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, cho biết lễ hội là điểm đến thú vị để cùng bạn bè tham quan, chụp ảnh và thưởng thức nhiều món ngon đặc trưng của miền Tây. Không gian rực rỡ với những chiếc ghe đầy ắp trái cây cùng các tiểu cảnh ven bến đã tạo nên nhiều góc check-in thu hút giới trẻ.

"Mình thấy nơi đây rất đẹp và lên hình cực kỳ ấn tượng. Chỉ cần đi dọc bến sông là đã có rất nhiều góc để chụp ảnh. Mình với bạn bè tranh thủ ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp để đăng mạng xã hội. Không khí đông vui, nhộn nhịp khiến chuyến đi càng thêm thú vị", Long chia sẻ.

Khu vực ẩm thực cũng vô cùng cuốn hút ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Bên cạnh việc check-in, nam sinh cũng dành thời gian khám phá khu vực ẩm thực với nhiều món ăn dân gian và trái cây tươi được bày bán tại lễ hội. Theo Long, đây là hoạt động phù hợp để các bạn trẻ đổi gió vào dịp cuối tuần.

"Mình thích nhất là được vừa đi tham quan vừa thưởng thức nhiều món ăn ngon. Trái cây ở đây tươi, giá khá hợp lý nên mình mua được nhiều loại để mang về. Ngoài ra còn có nhiều món ăn vặt và đặc sản miền Tây rất hấp dẫn. Mình nghĩ đây là địa điểm đáng để các bạn trẻ ghé trải nghiệm cùng bạn bè hoặc gia đình", Long nói.

Diễn ra đến ngày 19.6, Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" tại phường Phú Định (TP.HCM) tiếp tục là điểm hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách trong những ngày đầu hè.