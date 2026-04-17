Địa điểm ăn uống và mua sắm này đang thu hút rất nhiều người

Những ngày qua, một hội chợ ở P.Phú Định, TP.HCM đã thu hút đông đảo người trẻ và du khách. Không chỉ có thể thưởng thức ẩm thực đậm chất miền Tây, mà còn được hòa mình vào không gian mua sắm, dễ dàng chọn lựa những bộ trang phục, phụ kiện ưng ý. Đến chiều tối, lượng khách đổ về hội chợ mỗi lúc một đông, tạo nên không khí nhộn nhịp, đông vui kéo dài đến gần khuya.

Các quầy bánh dân gian tại hội chợ thu hút rất đông khách tìm đến để thưởng thức ẢNH: TUẤN QUANG

Trong khuôn viên khu ẩm thực, du khách không khỏi xuýt xoa với nhiều món ăn đa dạng từ các loại ốc, bánh cuốn, bánh xèo... cho đến các món ăn vặt "hot trend" của người trẻ. Với mức giá bình dân chỉ từ vài chục ngàn đồng, bất kỳ ai cũng có thể thưởng thức mà không cần lo nghĩ quá nhiều về giá cả.

Gây chú ý nhất là gian hàng bánh dân gian Nam bộ hương vị quen thuộc, luôn thu hút rất đông khách dừng chân. Tại một số gian hàng như khoai tây chiên, bánh kẹp được chế biến trực tiếp tại chỗ cũng rất nhiều người xếp hàng dài để đợi đến lượt. Bên cạnh món bánh dân gian, còn có gian hàng đặc sản ẩm thực của vùng biên An Giang...

Đa dạng các món ốc ẢNH: TUẤN QUANG

Đến hội chợ có nhiều món ăn để thực khách tha hồ lựa chọn ẢNH: TUẤN QUANG

Không chỉ có ăn uống, hội chợ còn sôi động hơn khi có các chương trình lô tô, trò chơi nhà hơi, tàu lượn… Sau khi ăn uống và vui chơi, chỉ cần di chuyển dọc theo một đường thẳng là đến khu mua sắm cách đó không xa. Tại đây, bên cạnh quần áo và vật dụng thiết yếu được bày bán, khách tham quan còn được thưởng thức âm nhạc sôi động với sự góp mặt của nhiều giọng ca nổi tiếng.

Nhà ở gần ngay khu vực tổ chức hội chợ nên Lôi Đình Đình, học sinh Trường THPT Lương Văn Can, không thể bỏ lỡ "thiên đường" ăn uống và mua sắm này. "Vừa bước chân vào khu ẩm thực, mình đã bị cuốn hút bởi gian hàng lô tô. Không khí ở đây rất nhộn nhịp, khiến mình không thể rời mắt khỏi trò chơi bốc thăm có thưởng", Đình hào hứng nói.

Theo Đình, điểm thú vị của hội chợ chính là sự giao thoa giữa món ăn xu hướng hiện nay và các loại bánh truyền thống Nam bộ. "Sau khi mình dạo một vòng để khám phá các gian hàng, dù có rất nhiều lựa chọn bắt mắt nhưng mình vẫn ấn tượng nhất với món bánh da lợn dân dã", Đình bày bỏ.

Khu vực mua sắm với nhiều mặt hàng giá cả phải chăng ẢNH: TUẤN QUANG

Võ Thanh Tâm, sinh viên Trường CĐ Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM, biết đến sự kiện qua lời giới thiệu của bạn bè nên quyết định đến trải nghiệm. "Không gian ở đây khá đông vui, nhiều món ăn hấp dẫn. Mình ấn tượng nhất là bánh chả mực, hương vị lạ miệng so với những món thường ăn", Tâm chia sẻ.

Nguyễn Quốc Việt, sinh viên Phân hiệu Học viện hành chính và Quản trị công tại TP.HCM, cho biết trong lúc đi dạo phố cùng nhóm bạn, khi đến đường Bùi Huy Bích thì thấy khu phố ẩm thực nên rủ cả nhóm vào trải nghiệm. "Sau khi thử các món bánh dân gian Nam bộ, mình thấy hương vị rất ngon. Mình còn mua hai bịch bánh mang về tặng bạn trong lớp cùng thưởng thức", Việt chia sẻ và cho biết việc đan xen giữa khu vực ẩm thực và mua sắm, trò chơi tạo nên không gian sống động.

Có cả những khu vui chơi cho trẻ ẢNH: TUẤN QUANG

Sự kiện hội chợ triển lãm thương mại tuần lễ mua sắm văn hóa và ẩm thực diễn ra từ ngày 10.4 đến 19.4 đang được tổ chức tại địa điểm: khu vực sân bóng Vạn Nguyên, đường Mễ Cốc và đường Bùi Huy Bích, P.Phú Định, TP.HCM.