Giới trẻ

Người trẻ rủ nhau đến đây ăn bánh dân gian thỏa thích

Thanh Bình
Thanh Bình
12/04/2026 16:16 GMT+7

Những ngày qua, người trẻ rủ nhau đến đây để thỏa thích thưởng thức nhiều món bánh dân gian đặc trưng, mang đậm hương vị miền Tây giữa lòng đô thị.

Một sự kiện ẩm thực diễn ra tại công viên Bình Phú (Q.6 cũ, TP.HCM) những ngày qua thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các món bánh dân gian. Từ chiều đến tối, lượng khách đổ về ngày càng đông, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, rộn ràng.

Người trẻ rủ nhau đến đây ăn bánh dân gian thỏa thích - Ảnh 1.

Mỗi tối rất đông người dân tìm đến đây để thưởng thức bánh

ẢNH: THANH BÌNH

Điểm nhấn của sự kiện là khu ẩm thực với nhiều gian hàng đa dạng, không chỉ có bánh dân gian Nam bộ mà còn bán thêm các loại bánh kẹo và món chiên quen thuộc. Thực khách có thể thưởng thức các món như bánh bò, bánh da lợn, bánh ít, bánh chuối cùng nhiều món ăn vặt khác.

Bên cạnh các loại bánh truyền thống, nhiều gian hàng còn phục vụ các món chiên, nướng được chế biến trực tiếp tại chỗ, đáp ứng nhu cầu ăn uống nhanh của khách tham quan. Sự kết hợp giữa bánh dân gian và ẩm thực đường phố giúp khu vực này luôn đông khách, đặc biệt vào buổi tối. Không gian ẩm thực vì vậy trở nên sôi động, thu hút nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình đến trải nghiệm.

Người trẻ rủ nhau đến đây ăn bánh dân gian thỏa thích - Ảnh 2.

Người trẻ rủ nhau đến đây ăn bánh dân gian thỏa thích - Ảnh 3.

Đa dạng các loại bánh cuốn hút nhiều người

ẢNH: THANH BÌNH

Lâm Hải Luân, sinh viên Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM, cho biết khu ẩm thực có nhiều lựa chọn, không chỉ là bánh dân gian mà còn có thêm các món ăn vặt và đồ chiên nên dễ ăn hơn. "Mình thấy đi một vòng là có thể ăn được nhiều món, giá cũng không quá cao nên phù hợp với sinh viên. Mỗi gian hàng bán một kiểu nên nhìn cũng đa dạng", Luân nói.

Theo Luân, việc kết hợp giữa bánh dân gian và các món ăn quen thuộc giúp sự kiện dễ tiếp cận hơn với người trẻ. "Mình thấy đi với bạn bè đến đây vào cuối tuần sẽ rất vui, vừa ăn vừa đi dạo", Luân chia sẻ.

Người trẻ rủ nhau đến đây ăn bánh dân gian thỏa thích - Ảnh 4.

Người trẻ rủ nhau đến đây ăn bánh dân gian thỏa thích - Ảnh 5.

Từ các loại bánh đến các món ăn vặt đều cuốn hút người trẻ

ẢNH: THANH BÌNH

Đặng Kim Ngân, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, biết đến sự kiện khi thấy nhiều người chia sẻ về các món ăn tại đây trên mạng xã hội. Theo Ngân, ban đầu chỉ xem cho biết nhưng sau đó thấy nhiều video quay đồ ăn khá hấp dẫn nên rủ bạn đến thử. "Mình thấy trên mạng xã hội chia sẻ có nhiều chỗ ăn uống nhìn ngon nên muốn tới trải nghiệm thực tế xem sao. Chủ yếu là đi ăn với bạn bè cho vui", Ngân nói.

Khi đến tham quan, Ngân nhận xét khu ẩm thực có nhiều món để lựa chọn, từ bánh dân gian đến các món ăn vặt quen thuộc. Theo Ngân, việc tập trung nhiều gian hàng trong cùng một không gian giúp người tham quan dễ dàng đi lại và thử nhiều món khác nhau. "Mình thấy đi một vòng là có thể ăn được nhiều thứ, không cần phải đi nhiều chỗ. Không khí cũng khá đông nên đi buổi tối sẽ vui hơn, phù hợp để đi chơi cuối tuần", Ngân chia sẻ.

Người trẻ rủ nhau đến đây ăn bánh dân gian thỏa thích - Ảnh 6.

Người trẻ rủ nhau đến đây ăn bánh dân gian thỏa thích - Ảnh 7.

Người trẻ rủ nhau đến đây ăn bánh dân gian thỏa thích - Ảnh 8.

Người trẻ rủ nhau đến đây ăn bánh dân gian thỏa thích - Ảnh 9.

Nhiều người chọn đến đây vì vừa dạo chơi, vừa thưởng thức đa dạng các món ăn

ẢNH: THANH BÌNH

Nguyễn Gia Bảo, sinh viên Trường CĐ Nam Sài Gòn, cho biết việc tập trung nhiều gian hàng trong cùng một khu vực giúp việc ăn uống trở nên thuận tiện hơn. "Mình thấy ở đây có nhiều lựa chọn, mỗi người có thể tự chọn món mình thích rồi ngồi lại ăn chung, không cần phải đi nhiều chỗ như bình thường", Bảo nói.

