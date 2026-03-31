Điểm ngắm hoàng hôn như ở bãi biển ‘gây sốt’ giới trẻ TP.HCM

Không còn vẻ trầm mặc hay những rào chắn công trình thô cứng, dự án cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên đang thay áo mới, biến đoạn bờ kè tại Q.Gò Vấp cũ (TP.HCM) trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Những đoạn video ngắn về một "bãi biển" với cát mịn, view nhìn thẳng ra đường chân trời rực rỡ lúc cuối ngày đã nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ.

Cảnh chiều muộn nên thơ thu hút giới trẻ ẢNH: VIỆT HÀ

Ghi nhận vào khoảng 16 – 18 giờ, không khí tại đây vô cùng nhộn nhịp. Ánh nắng vàng rực của buổi hoàng hôn trải dài trên mặt nước, cùng bãi cát dài, tạo nên một khung cảnh nên thơ, khác hẳn với sự ồn ào, khói bụi đặc trưng của phố thị vào giờ tan sở.

Không chỉ thu hút giới trẻ đến "săn" ảnh, "tọa độ" này còn trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương. Từ những gia đình có con nhỏ đến các bạn trẻ, ai nấy đều tìm thấy cho mình một góc riêng để tận hưởng gió trời.

Dắt tay cậu con trai nhỏ đang mải mê nghịch cát, anh Lê Cát Minh Kỳ (ngụ P.Gò Vấp, TP.HCM) hào hứng chia sẻ: "Hàng ngày sau giờ tan học, tôi thường đưa con ra đây chơi. Cát ở đây rất mịn và sạch, không gian lại thoáng đãng chứ không quá đông đúc như các khu vui chơi trong công viên. Con tôi có thể hoạt động thoải mái, khí hậu sát bờ sông nên rất mát mẻ và dễ chịu".

Nhiều người đi làm về ghé lại tận hưởng những khoảng không yên bình và check-in với khu vực được ví như “Vũng Tàu thu nhỏ” ẢNH: VIỆT HÀ

Sức hút từ những đoạn phim ngắn trên mạng xã hội cũng là lý do khiến nhiều bạn trẻ từ các phường lân cận không ngại tìm đến. Chị Nguyễn Bảo Uyên (28 tuổi), sinh sống tại đường TL18, P.An Phú Đông (TP.HCM), một bạn trẻ vừa có những tấm ảnh check-in dưới ánh hoàng hôn, cho biết: "Mình xem được clip về chỗ này trên mạng nên tò mò ghé thử. Thực sự cảnh hoàng hôn ở đây rất đẹp, lên hình có cảm giác như đang ở một bãi biển nào đó chứ không phải giữa Gò Vấp. Đây chắc chắn là điểm chill lý tưởng vào cuối tuần".

Sự thay đổi về cảnh quan không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn cải thiện rõ rệt đời sống tinh thần của người dân. Khu vực bờ kè giờ đây là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời như đi bộ, tập thể dục, hay đơn giản là ngồi hóng gió.

Nhiều người tìm đến đây tản bộ, tập thể dục hoặc ngồi hóng gió ẢNH: VIỆT HÀ

Là người chứng kiến sự thay đổi từng ngày của dự án, anh Ngô Trí Thông (29 tuổi), ngụ tại 44 đường Nguyễn Văn Dung, P.An Nhơn (TP.HCM), phấn khởi nói: "Từ khi đoạn kè này thành hình, tôi có thêm không gian để tập thể dục mỗi chiều. Không khí rất trong lành. Buổi chiều tối, mọi người kéo ra đây đông lắm, người thì dạo mát, người thì thả diều, các hoạt động vui chơi rất nhộn nhịp".

Dự án cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Tuy nhiên, sự ủng hộ và niềm vui của người dân khi đón nhận không gian công cộng mới này chính là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của những công trình hạ tầng xanh, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân TP.HCM.