Choáng ngợp với con diều 'khổng lồ' dài 30 m, có giá hơn 40 triệu đồng

Những ngày gần đây, một cánh đồng diều trên đường Lại Hùng Cường (khu vực H.Bình Chánh cũ, TP.HCM) trở thành điểm hẹn của nhiều bạn trẻ và người dân. Không chỉ là những cánh diều quen thuộc, nơi đây gây ấn tượng với loạt diều khổng lồ dài hàng chục mét, rực rỡ sắc màu, đặc biệt là con diều hình cá Nemo dài hơn 30 m, trị giá hơn 40 triệu đồng.

Buổi chiều, khi nắng bắt đầu dịu đi, cánh đồng rộng mênh mông dần đông người. Hàng trăm cánh diều đủ màu sắc bay lượn trên nền trời xanh. Điểm nhấn đặc biệt ở đây chính là những con diều khổng lồ với hình thù ngộ nghĩnh như: cá, chó, bạch tuộc, bọ hung, cánh bướm… Trong đó, nổi bật nhất là con diều cá Nemo dài hơn 30 m. Khi được bơm căng và nâng lên khỏi mặt đất, “chú cá” khổng lồ như bơi giữa không trung, thân mình căng phồng cùng với màu cam rực rỡ nổi bật khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ.

Tuy nhiên, không phải lúc nào những con diều khổng lồ này cũng bay cao. Những lúc gió nhẹ, chúng chỉ lơ lửng ở tầm thấp, nhưng chính điều đó lại giúp người xem dễ dàng chụp ảnh và cảm nhận rõ kích thước to lớn của chúng.

Thái Kim Hoàng (23 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng cô con gái nhỏ không giấu được sự thích thú khi lần đầu tận mắt chứng kiến những con diều khổng lồ. “Diều bình thường thì quá quen rồi, nhưng to như vậy thì lần đầu mình thấy. Không nghĩ có thể làm lớn đến vậy. Con mình chạy nhảy suốt, mê lắm”, Hoàng chia sẻ.

Với người mẹ trẻ, đây không chỉ là nơi ngắm diều mà còn là không gian lý tưởng để trẻ nhỏ vui chơi ngoài trời.

Cách đó không xa, Huỳnh Thị Tuyết Nhung (25 tuổi, ngụ TP.HCM) liên tục tạo dáng bên con diều cá khổng lồ. Nhung cho biết từng thấy hình ảnh diều lớn trên mạng nhưng ngoài đời còn ấn tượng hơn nhiều. “Chỗ này gần nhà mình nên ra xem diều và chụp hình, ai ngờ nó to như vậy. Diều bay thấp nên chụp hình rất đã, nhìn rõ từng chi tiết”, Nhung nói.

Cô nàng chia sẻ thêm rằng không khí ở đây rất mát mẻ và khung cảnh nhiều màu sắc khiến bản thân cảm thấy rất thư giãn.

Ngồi trên bãi cỏ, vừa ăn vặt vừa ngước nhìn bầu trời đầy diều, Đỗ Tố Uyên (học sinh lớp 11, Trường THPT Bình Hưng Hòa), cho biết: “Ở đây rộng, thoáng nên em cảm thấy rất dễ chịu. Đường vào hơi xấu nhưng bù lại không gian rất chill. Đặc biệt lúc trời sắp tối, nhìn hoàng hôn buông xuống và những con diều ‘lên đèn’ đầy màu sắc rất đẹp”.

Đằng sau những cánh diều khổng lồ ấy là công sức của không ít người. Phan Ngọc Hải (25 tuổi), thành viên CLB Diều khổng lồ Bình Tân, cho biết đã gắn bó với bộ môn này khoảng 3 năm. “Hiện câu lạc bộ có khoảng 70 con diều lớn, trong đó con cá Nemo dài hơn 30 m, giá trị hơn 42 triệu đồng. Những mẫu khác như bạch tuộc, chó, bọ hung… cũng có kích thước từ 26–28 m, giá hơn 10 triệu đồng. Riêng cá nhân mình đã đầu tư khoảng 150 triệu đồng cho 10 con diều khổng lồ”, Hải nói.

Theo Hải, để thả được một con diều lớn không hề đơn giản. “Phải có gió đủ mạnh, có kỹ thuật và cần 4–5 người phối hợp. Thường phải dùng diều nhỏ kéo lên trước rồi mới đưa diều lớn bay theo”, Hải cho biết.

Với Hải, bộ môn này dù tốn kém và công phu, nhưng đây là niềm đam mê khó bỏ. “Ban ngày ai cũng có công việc riêng, chiều cuối tuần mới tụ họp thả diều cho mọi người xem. Tối thì có diều đèn, sáng rực cả bầu trời, đẹp lắm”, Hải chia sẻ.