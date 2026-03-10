Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Chiều nào cũng đông kín: Bãi đất gần cầu Ba Son thành 'thiên đường thả diều'

10/03/2026 15:32 GMT+7

Nhiều bạn trẻ và gia đình tập trung tại các bãi đất trống để thả diều, đây là cách giải trí giúp nhiều người tận hưởng không gian ngoài trời, đồng thời gợi nhớ lại những ký ức tuổi thơ gắn với những cánh diều bay trong gió.

Tại những bãi đất trống gần cầu Ba Son (TP.HCM), hoạt động thả diều đã trở thành một hoạt động thú vị cho nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Những cánh diều đủ màu sắc bay lượn trong không gian rộng lớn, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp và hấp dẫn. 

Khoảng từ 16 giờ, khu vực này bắt đầu đông dần khi nhiều người mang theo diều đến tham gia. Một số bạn trẻ chạy dọc bãi cỏ để đưa diều lên cao, trong khi trẻ em hào hứng nhìn theo những cánh diều bay lơ lửng trên bầu trời. Với nhiều người, hình ảnh này gợi lại những buổi chiều tuổi thơ từng chạy theo cánh diều trên những khoảng đất trống.

Điểm bán những loại diều khác nhau phù hợp cho các bạn trẻ và các trẻ em

Nguyễn Vũ Khánh Huyền (25 tuổi, nhân viên làm việc cho một công ty tại TP.HCM), cho biết thường cùng bạn bè ra bãi đất trống để thả diều vào buổi chiều. Theo Huyền, đây là cách giúp giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc khá bận rộn. "Công việc của mình thường khá nhiều nên tụi mình tìm cách xả stress bằng việc đi thả diều. Vừa trò chuyện với bạn bè vừa nhìn cánh diều bay cao trên bầu trời cảm thấy rất thoải mái", Huyền chia sẻ.

Huyền cũng cho biết việc thả diều khiến Huyền nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ. "Ngày nhỏ mình thường cùng ba mẹ ra cánh đồng để thả diều. Bây giờ sống ở thành phố nên không có nhiều cơ hội như vậy, vì thế mỗi khi có dịp mình lại ra đây để tìm lại cảm giác quen thuộc đó", Huyền nói.

Nhiều cha mẹ cũng đưa con đi thả diều

Nhìn cánh diều bay cao trên bầu trời cảm thấy rất thoải mái

Chia sẻ thêm về cảm nhận khi thả diều, Huyền cho biết mỗi lần cầm dây diều và nhìn cánh diều bay cao giữa bầu trời, Huyền cảm thấy tinh thần trở nên nhẹ nhàng hơn. "Có cảm giác như mình được quay lại những ngày còn nhỏ, chỉ cần chạy theo cánh diều và tận hưởng gió trời, rất đơn giản nhưng lại rất vui", Huyền nói thêm.

Không chỉ riêng Huyền, nhiều bạn trẻ cũng cho biết thả diều như một cách thư giãn sau giờ học, giờ làm. Vào buổi chiều, nhiều người mang theo diều đến vui chơi, vừa thả diều vừa trò chuyện cùng bạn bè. Không khí tại đây khá nhộn nhịp khi ngày càng có nhiều người tham gia.

Bên cạnh các bạn trẻ, nhiều gia đình cũng đưa con em đến thả diều. Theo một số phụ huynh, đây là hoạt động giúp trẻ em vận động ngoài trời và có thêm thời gian vui chơi thay vì chỉ sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử. Với nhiều người, việc thả diều vào buổi chiều cũng là cách để thư giãn sau một ngày học tập và làm việc.

Tùy theo loại diều phù hợp với từng bạn trẻ

Anh Lâm Chí Khang (34 tuổi, kinh doanh tự do, ở TP.HCM), cho biết anh thường cùng con đến bãi đất trống vào buổi chiều để thả diều và vui chơi. Theo anh Khang, muốn con được tham gia các hoạt động ngoài trời để vận động nhiều hơn và có thêm cơ hội quan sát, hiểu biết về những điều xung quanh. Bên cạnh đó, việc cùng con thả diều cũng giúp anh có thêm thời gian vui chơi và gắn kết với con.

Anh Khang cho biết khi còn nhỏ anh cũng thường được ba dẫn đi thả diều nên có nhiều kỷ niệm gắn với trò chơi này. Vì vậy, anh cũng muốn đưa con đi thả diều để con có cơ hội trải nghiệm hoạt động ngoài trời và cảm nhận được những khoảnh khắc gắn bó trong gia đình.

"Hồi nhỏ mình cũng thường được ba dẫn đi thả diều. Bây giờ có con rồi nên mình cũng muốn dẫn con ra đây thả diều để cháu được trải nghiệm. Qua những lúc như vậy, mình cũng muốn truyền cho con tình cảm của cha mẹ để nó hiểu gia đình quan trọng như thế nào", anh Khang chia sẻ.

Không chỉ là một trò chơi giải trí, thả diều đang trở thành hoạt động được nhiều bạn trẻ và gia đình lựa chọn để thư giãn và tận hưởng không gian ngoài trời. Đối với nhiều người, việc nhìn những cánh diều bay cao trên bầu trời không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn gợi nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ giản dị.

Bên cạnh đó, hoạt động này cũng giúp mọi người có thêm thời gian bên bạn bè, người thân, cùng trò chuyện và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Từ một trò chơi quen thuộc, thả diều dần trở thành cách để nhiều người tìm lại cảm giác bình yên và những ký ức gắn với tuổi thơ của mình.

Xem thêm bình luận