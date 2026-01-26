Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Điểm chụp ảnh tết và ăn uống mới toanh thu hút giới trẻ

Thanh Bình
Thanh Bình
26/01/2026 15:14 GMT+7

Tại một con đường ở P.Thủ Đức, TP.HCM, không gian tết được trang trí bắt mắt; các khu check-in, dãy gian hàng ăn uống và khu trò chơi dân gian đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, đến dạo chơi, chụp ảnh và tận hưởng không khí xuân sớm.

Vào ngày 25.1, tại đường Đoàn Kết (P.Thủ Đức, TP.HCM) rộn ràng không khí xuân khi Thủ Đức Tết Fest 2026 chính thức khai mạc.

Ngay từ chiều tối ngày khai mạc, khu vực trước trụ sở Ủy ban MTTQ P.Thủ Đức đã nhộn nhịp người ra vào. Dọc tuyến đường Đoàn Kết, hoa mai, hoa đào, lồng đèn và các tiểu cảnh tết được bố trí xen kẽ, tạo nên một "phố tết" thu nhỏ giữa khu dân cư.

Điểm chụp ảnh tết và ăn uống mới toanh thu hút giới trẻ - Ảnh 1.

Vừa được trang trí bắt mắt, vừa kết hợp với không gian ẩm thực, trò chơi... khiến nơi đây thu hút rất đông người ghé đến du xuân sớm

ẢNH: THANH BÌNH

Nhiều người tranh thủ diện áo dài, váy hoa để ghi lại những khoảnh khắc đầu xuân. Đi dọc con đường, không khó để bắt gặp hình ảnh từng nhóm bạn và gia đình dừng lại chụp ảnh, chỉnh dáng, xem lại hình và cười nói rôm rả.

Bên cạnh khu trang trí, dãy gian hàng ăn uống cũng thu hút không kém. Mùi xiên que nướng, bánh dân gian, trà sữa, nước ép… Cùng với không khí ca nhạc và văn nghệ sôi động khiến khu vực này lúc nào cũng đông người ghé mua.

Điểm chụp ảnh tết và ăn uống mới toanh thu hút giới trẻ - Ảnh 2.

Nhiều góc check-in với hoa mai, hoa đào cuốn hút người trẻ

ẢNH: THANH BÌNH

Theo Trương Công Minh Nhựt (sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam), địa điểm tết tích hợp không gian check-in và khu ẩm thực đang ngày càng được giới trẻ ưa chuộng vì mang lại trải nghiệm "tất cả trong một". "Tụi mình đến đây từ chiều, vừa chụp hình tết, vừa dạo quanh các gian hàng ăn uống. Khi mệt thì ngồi nghỉ, ăn vặt, nói chuyện với bạn bè rồi lại tiếp tục chụp ảnh. Cảm giác đi chơi tết như vậy thoải mái và vui hơn rất nhiều so với việc phải di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau", Nhựt cho biết.

Cũng theo Minh Nhựt, việc kết hợp không gian chụp ảnh và ẩm thực còn giúp buổi đi chơi trở nên nhộn nhịp hơn. "Không phải chỉ đến chụp vài tấm rồi về, mà tụi mình có thể dành cả buổi ở đây. Vừa chụp hình, vừa ăn uống, ngồi nhìn không khí tết xung quanh, nên cảm giác rất thư giãn", Nhựt nói.

Điểm chụp ảnh tết và ăn uống mới toanh thu hút giới trẻ - Ảnh 3.

Điểm chụp ảnh tết và ăn uống mới toanh thu hút giới trẻ - Ảnh 4.

Điểm chụp ảnh tết và ăn uống mới toanh thu hút giới trẻ - Ảnh 5.

Các gia đình trẻ cũng tranh thủ đưa con nhỏ đi chơi tết sớm

ẢNH: THANH BÌNH

Trong khi đó Ngô Anh Khoa (sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM), cho biết chọn địa điểm phù hợp này cho việc tụ tập bạn bè. "Ấn tượng trước mắt mình có thể nói gian hàng đồ ăn rất nhiều món đa dạng. Không chỉ thế còn có nhiều góc check-in đẹp được trang trí theo không khí tết, giúp tụi mình vừa ăn uống, vừa chụp hình lưu lại kỷ niệm", Khoa chia sẻ.

Từ những trải nghiệm của bạn trẻ, có thể thấy các không gian tết kết hợp chụp ảnh và ẩm thực đang dần trở thành lựa chọn phổ biến mỗi dịp cuối năm. Thay vì chỉ ghé đến chụp vài tấm hình rồi rời đi, nhiều bạn trẻ sẵn sàng ở lại lâu hơn để ăn uống, trò chuyện và tận hưởng không khí tết sớm.

Điểm chụp ảnh tết và ăn uống mới toanh thu hút giới trẻ - Ảnh 6.

Điểm chụp ảnh tết và ăn uống mới toanh thu hút giới trẻ - Ảnh 7.

Điểm chụp ảnh tết và ăn uống mới toanh thu hút giới trẻ - Ảnh 8.

Điểm chụp ảnh tết và ăn uống mới toanh thu hút giới trẻ - Ảnh 9.

Rộn ràng không khí xuân tại Thủ Đức Tết Fest 2026

ẢNH: THANH BÌNH

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, ban tổ chức còn thực hiện chương trình trao tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này góp phần mang đến một cái tết đủ đầy và ấm áp hơn, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia bên cạnh không khí lễ hội rộn ràng.

Sự kiện diễn ra từ ngày 25.1 đến 8.2.2026 trên tuyến đường Đoàn Kết (P.Thủ Đức), Thủ Đức Tết Fest 2026 không chỉ là không gian trang trí tết mà còn trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và giới trẻ trong những ngày cận xuân. Giữa sắc hoa, ánh đèn và những gian hàng ăn vặt rộn ràng, không khí tết như đến sớm hơn, gần hơn – để mỗi người khi rời đi đều mang theo cảm giác năm mới đã thật sự bắt đầu.

Khám phá thêm chủ đề

Tết địa điểm chụp ảnh tết Thủ Đức Tết Fest 2026 địa điểm chụp ảnh tết 2026
