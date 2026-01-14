Check-in hội chợ Thái Lan: Thiên đường ăn uống và mua sắm

Hội chợ ẩm thực Thái Lan diễn ra tại Trung tâm văn hoá phường An Đông, TP.HCM (Q.5 cũ) thu hút đông đảo mọi người đến tham quan. Với nhiều ẩm thực đa dạng, quần áo, túi xách, dây nịt, trang sức và nhiều gian hàng khác phong phú.

Vào tối lượng khách càng đông nhất là người trẻ. Các lối đi giữa các gian hàng luôn trong tình trạng tấp nập, tạo nên không khí sôi động.

Các gian hàng tại hội chợ được bố trí rất đa dạng từ khu ẩm thực đến khu mua sắm và tiêu dùng. Khu ẩm thực thu hút đông người với nhiều món ăn mang hương vị Thái Lan, được chế biến tại chỗ. Khu mua sắm – tiêu dùng tập trung các mặt hàng như: quần áo, trang sức, đồ thủ công, cùng nhiều sản phẩm gia dụng, nồi niêu, dụng cụ nhà bếp phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Nhiều người chen nhau mua hàng ở Hội chợ ẩm thực Thái Lan diễn ra tại Trung tâm văn hoá phường An Đông, TP.HCM (Q.5 cũ) ẢNH: THANH BÌNH

Đang dạng các loại hàng hóa ẢNH: THANH BÌNH

Khách chọn lựa mua hàng tại hội chợ ẢNH: THANH BÌNH

Mức giá tại hội chợ được đánh giá là phù hợp với phân khúc dễ tiếp cận người tiêu dùng. Các món ăn có giá từ vài chục ngàn đồng. Trong khi quần áo, đồ gia dụng dao động từ vài trăm ngàn đồng tùy loại. Một số gian hàng áp dụng chương trình khuyến mãi, giảm giá khi mua số lượng nhiều.

Hội chợ còn tổ chức những buổi ca nhạc với các tiết mục biểu diễn sôi động, góp phần khuấy động không khí. Giúp không gian mua sắm trở nên nhộn nhịp, tạo thêm điểm nhấn cho sự kiện.

ẢNH: THANH BÌNH

Hồ Nhật Anh , sinh viên Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, chia sẻ: "Ấn tượng của mình khi bước vào lễ hội là không gian rất sôi động, nhiều gian hàng trang trí bắt mắt, nhiều đồ ăn đa dạng và nhiều gian hàng bán đồ gia dùng, quần áo và trang sức. Đa dạng tha hồ cho đi tham quan không bị nhàm chán".

Còn Đặng Võ Linh Nhi, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, TP.HCM, cũng cho biết: "Mình ấn tượng với sự đa dạng của các gian hàng tại hội chợ, từ ẩm thực đến đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Không gian khá thoáng, đi tham quan không bị mệt, lại có nhiều lựa chọn để ăn uống và mua sắm nên phù hợp để đi cùng bạn bè hoặc gia đình".

Khu vực ẩm thực rất đông thực khách ẢNH: THANH BÌNH

Bên cạnh các gian hàng ẩm thực, lễ hội ẩm thực Thái Lan còn tái hiện không gian văn hóa truyền thống với khu thờ trang trí công phu, góp phần mang đến cho người tham quan cái nhìn toàn diện hơn về đời sống văn hóa và tín ngưỡng của người Thái Lan.

Với sự đa dạng về mặt hàng, không khí nhộn nhịp và tính tiện lợi, hội chợ Thái Lan tiếp tục là điểm đến quen thuộc của người dân trong những ngày diễn ra sự kiện, góp phần làm phong phú thêm đời sống mua sắm và sinh hoạt đô thị.

Với sự đa dạng về gian hàng, kết hợp giữa ẩm thực, mua sắm và hoạt động giải trí, hội chợ trở thành điểm đến phù hợp cho nhiều người ăn chơi giải trí. Hội chợ Thái Lan diễn ra từ ngày 12.1 đến hết ngày 18.1, mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ hằng ngày tại Trung tâm văn hóa P.An Đông (Q.5 cũ). Sự kiện miễn phí vé vào cổng, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tham quan, mua sắm và trải nghiệm.