Giới trẻ

Vui mừng vì sắp tới có thêm ngày nghỉ hưởng lương, người trẻ dự định làm gì?

Thảo Phương
Thảo Phương
13/01/2026 14:15 GMT+7

Mới đây, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã chọn ngày 24.11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, trong ngày này người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương. Trước thông tin này, nhiều người lao động bày tỏ sự vui mừng vì có thêm ngày nghỉ.

Theo nhiều bạn trẻ, việc có thêm một ngày nghỉ chính thức không chỉ mang ý nghĩa về mặt quyền lợi, mà còn là cơ hội để họ có thêm thời gian nghỉ ngơi sau những ngày bị cuốn vào guồng quay công việc.

Vui mừng vì sắp tới có thêm ngày nghỉ hưởng lương, người trẻ dự định làm gì?- Ảnh 1.

Việc có thêm ngày nghỉ, giúp người trẻ có thêm thời gian nghỉ ngơi, vui chơi

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Vừa đọc được thông tin mới này, Nguyễn Hữu hiệp (25 tuổi), làm việc tại đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận, TP.HCM (trước đây là Q.7) liền hớn hở chia sẻ thông tin này với bạn bè và đồng nghiệp. Hiệp chia sẻ: “Nghe tin có thêm ngày nghỉ hưởng lương là thấy vui liền. Với người làm văn phòng như mình, mỗi ngày nghỉ đều rất quý. Làm việc cả năm, đôi khi chỉ mong có thêm một ngày để được nghỉ ngơi đúng nghĩa mà không phải lo chuyện phép năm hay trừ lương”.

Không chỉ vui mừng vì được nghỉ, nhiều bạn trẻ còn bắt đầu lên kế hoạch cho ngày 24.11 sắp tới. Với một bộ phận người lao động, đây sẽ là dịp để nghỉ ngơi, ngủ bù và dành thời gian cho bản thân sau những ngày làm việc. “Vì nghỉ có một ngày nên có thể mình sẽ không đi đâu xa, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, ngủ cho thật đã và làm những việc mình thích mà bình thường không có thời gian”, Võ Thị Kim Chi (23 tuổi), làm việc tại đường Cống Quỳnh, P.Bến Thành, TP.HCM (trước đây Q.1) cho hay.

Còn chị Huỳnh Thị Nguyên, ngụ tại đường Thái Văn A, P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng (trước đây là Q.Ngũ Hành Sơn), cho biết việc có thêm ngày nghỉ là gia đình có thêm thời gian cho nhau. “Bình thường vợ chồng mình đi làm, các con cũng đi học nên thời gian dành cho nhau cũng không nhiều. Cho nên việc có thêm một ngày nghỉ lễ vừa được nghỉ ngơi và gia đình cũng có thêm thời gian gắn kết với nhau nhiều hơn”, chị Nguyên nói.

Vui mừng vì sắp tới có thêm ngày nghỉ hưởng lương, người trẻ dự định làm gì?- Ảnh 2.

Nhiều người phấn khởi trước ngày nghỉ lễ mới này

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cũng vô cùng phấn khởi trước thông tin này, Nguyễn Như Quỳnh (24 tuổi), nhân viên truyền thông làm việc tại đường Lý Thường Kiệt, P.Diên Hồng, TP.HCM (trước đây là Q.1), hào hứng cho biết là một người làm công ăn lương thực thụ thì có thêm một ngày nghỉ chắc chắn là tin vui.

Như Quỳnh chia sẻ: "Điều được xã hội và người lao động quan tâm là có thêm ngày nghỉ, tuy nhiên khi đọc kỹ hơn về nghị quyết 80 và quyết định về việc thống nhất chọn ngày 24.11 là ngày Văn hóa Việt Nam thì mình thấy đây là một bước đi chiến lược và tất yếu của Đảng và Nhà nước trên tiến trình gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Cho nên mình cảm thấy ngày nghỉ này trở nên ý nghĩa hơn hẳn”.

Quỳnh cho biết nếu nhân dịp này mà các cơ quan, đoàn thể tổ chức các hoạt động giao lưu kết nối văn hoá, các chương trình tôn vinh văn hoá, con người, lịch sử… Nếu có điều kiện thì cô nàng sẽ nhất định tham gia hưởng ứng.

