Mê mệt với lễ hội vừa sôi động, lại rất… chill

Đó chính là các không gian trải nghiệm ấn tượng tại Lễ hội Thanh niên TP.HCM năm nay. Sức hút của lễ hội này qua các năm là rất lớn. Nhưng năm nay càng đặc biệt và thu hút hơn khi được tổ chức tại Công viên tạm trên khu đất CLB Phan Đình Phùng, P.Xuân Hòa. Nơi đây như gói trọn combo "trải nghiệm - học hỏi – giao lưu - giải trí – thư giãn" dành cho người trẻ.
Tối 20.3, khi những màn pháo hoa sáng rực một góc trời, những ngọn đuốc hòa bình được thanh niên thành phố mang tên Bác thắp lên, cũng là lúc Lễ hội Thanh niên năm nay chính thức được khai mạc.
Ngay sau đó, lễ hội đã bùng nổ với chương trình nghệ thuật "Kỷ nguyên mới - Tiên phong - Hội nhập - Phát triển" tại đêm nhạc thanh niên Youth Concert.
Trong 3 ngày 20, 21 và 22.3, tại không gian tươi mát của Công viên Phan Đình Phùng, nhiều chương trình, hoạt động phong phú của lễ hội sẽ được diễn ra với 7 không gian trải nghiệm đặc sắc như: ngọn đuốc hòa bình, công nghệ - sáng tạo, văn học - nghệ thuật, văn hóa ẩm thực, sống xanh, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế…; cùng các chương trình ý nghĩa như đêm sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2026, Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm nhảy toàn thành - Dance Of Youth, các diễn đàn, tọa đàm, bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu quốc tế, với sự tham gia của 9 đoàn đại biểu thanh niên quốc tế đến từ 5 quốc gia.
