Giới trẻ

Mê mệt với lễ hội vừa sôi động, lại rất… chill

Nữ Vương
21/03/2026 16:37 GMT+7

Có một nơi mà vừa có thể trải nghiệm đa dạng các gian hàng đa sắc màu, vừa được xem phim, nghe nhạc rất chill trên nền cỏ xanh mướt mắt, lại còn tha hồ thưởng thức các món ăn hot trend… Nơi này đang thu hút rất đông người trẻ.

Đó chính là các không gian trải nghiệm ấn tượng tại Lễ hội Thanh niên TP.HCM năm nay. Sức hút của lễ hội này qua các năm là rất lớn. Nhưng năm nay càng đặc biệt và thu hút hơn khi được tổ chức tại Công viên tạm trên khu đất CLB Phan Đình Phùng, P.Xuân Hòa. Nơi đây như gói trọn combo "trải nghiệm - học hỏi – giao lưu - giải trí – thư giãn" dành cho người trẻ.

Không gian buổi chiều rất chill của lễ hội. Người trẻ đến đây được thư giãn với những bản nhạc nhẹ trên bãi cỏ xanh mướt của công viên

Nhóm bạn trẻ thích thú trải nghiệm không gian rất sôi động nhưng không kém phần nên thơ tại lễ hội

Tối 20.3, khi những màn pháo hoa sáng rực một góc trời, những ngọn đuốc hòa bình được thanh niên thành phố mang tên Bác thắp lên, cũng là lúc Lễ hội Thanh niên năm nay chính thức được khai mạc.

Ngay sau đó, lễ hội đã bùng nổ với chương trình nghệ thuật "Kỷ nguyên mới - Tiên phong - Hội nhập - Phát triển" tại đêm nhạc thanh niên Youth Concert.

Màn pháo hoa sáng rực một góc trời tại đêm khai mạc Lễ hội Thanh niên TP.HCM 2026

Rộn ràng đêm nhạc thanh niên

Trong 3 ngày 20, 21 và 22.3, tại không gian tươi mát của Công viên Phan Đình Phùng, nhiều chương trình, hoạt động phong phú của lễ hội sẽ được diễn ra với 7 không gian trải nghiệm đặc sắc như: ngọn đuốc hòa bình, công nghệ - sáng tạo, văn học - nghệ thuật, văn hóa ẩm thực, sống xanh, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế…; cùng các chương trình ý nghĩa như đêm sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2026, Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm nhảy toàn thành - Dance Of Youth, các diễn đàn, tọa đàm, bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu quốc tế, với sự tham gia của 9 đoàn đại biểu thanh niên quốc tế đến từ 5 quốc gia.

Trải nghiệm không gian khoa học

Check-in tại lễ hội

Đa dạng các hoạt động trải nghiệm

Có thể xem phim ngay tại lễ hội

Hệ thống rạp chiếu phim khoa học di động

Các gian hàng ẩm thực tại không gian rất chill của công viên

Vừa vui chơi, trải nghiệm, vừa có không gian để thư giãn

Nhiều hoạt động của thanh niên cũng được diễn ra tại lễ hội

Màn đồng diễn ấn tượng của thanh niên thành phố mang tên Bác trong khuôn khổ của lễ hội

Lễ hội Thanh niên: Thế hệ mới - Thích ứng - Kết nối và chia sẻ

Lễ hội Thanh niên là sự kiện văn hóa đa sắc màu của thanh thiếu nhi TP.HCM được tổ chức trong Tháng Thanh niên nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3).

Hàng ngàn người trẻ dậy sớm tham gia chạy bộ

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
