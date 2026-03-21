Hàng ngàn người trẻ dậy sớm tham gia chạy bộ

Sáng nay (21.3) tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM cơ sở tại Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM (số 1 Lưu Hữu Phước, P.Đông Hòa), Ngày hội Sức trẻ sinh viên TP.HCM đã chính thức khai mạc. Khởi động cho chuỗi các hoạt động của ngày hội là giải chạy bộ thu hút hàng ngàn học sinh, sinh viên tham gia.

Chương trình do Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM,Trung tâm quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Đây là sự kiện trọng điểm hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2026) và là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên TP.HCM (Youth Fest 2026).

Hơn 7.000 học sinh, sinh viên tham gia Giải Việt dã sáng nay ẢNH: CTV

Ngày hội diễn ra trong 2 ngày 21 và 22.3, mang đến hơn 50 hoạt động đa dạng các lĩnh vực như học thuật, văn hóa – nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng và các hoạt động cộng đồng,...với mong muốn tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ dành cho học sinh, sinh viên thành phố.

Trong đó, chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường với chủ đề "Hoa và Rác" diễn ra xuyên suốt từ ngày 1.2đến 29.3, với các hoạt động chủ đạo như: cuộc thi thời trang tái sinh, cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường, cùng các workshop chuyên sâu về kinh tế tuần hoàn và công nghệ xử lý rác thải. Đặc biệt, sự kiện cộng đồng "Đổi rác lấy cây" và phiên chợ xanh sẽ tạo cơ hội cho sinh viên trực tiếp tham gia vào các giải pháp bảo vệ môi trường thiết thực…

Học sinh, sinh viên trước giờ tham gia giải chạy ẢNH: CTV

Bên cạnh đó, nhằm bùng nổ năng lượng và tinh thần thể thao, ngày hội quy tụ các sân chơi sôi động từ nghệ thuật đến thể thao hiện đại. Sinh viên sẽ được hòa mình vào Liên hoan nhóm nhảy học sinh, sinh viên; Liên hoan các câu lạc bộ – đội – nhóm toàn thành.

Ngày hội còn tổ chức Hội thao sinh viên toàn thành với đa dạng các hoạt động thể dục, thể thao dành cho học sinh, sinh viên. Ngày hội sẽ diễn ra các giải đấu thể thao học sinh, sinh viên hấp dẫn như:bóng đá, karatedo, kéo co, bóng bàn và cờ vây cũng được tổ chức mở rộng, kết hợp cùng hoạt động sát hạch thể lực nhằm tìm kiếm và vinh danh những gương mặt đạt danh hiệu "Sinh viên khỏe". Với tinh thần thích ứng nhanh chóng với xu thế của giới trẻ, ngày hội còn tổ chức các thử thách tại Giải Thể thao điện tử sinh viên lần thứ XI với hai bộ môn liên quân mobile và FC online.

Bùng nổ năng lượng và tinh thần thể thao tại ngày hội ẢNH: CTV

Tại ngày hội, ban tổ chức đặc biệt chú trọng công tác chăm lo, hỗ trợ sinh viên thông qua việc trao các suất học bổng quy mô lớn với tổng trị giá lên đến hơn 1,1 tỉ đồng.