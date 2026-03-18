Sắp diễn ra lễ hội lớn dành cho thanh niên

Hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026), UBND TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM tổ chức Lễ hội Thanh niên TP.HCM năm 2026. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày 20, 21, 22.3 tại Công viên Phan Đình Phùng (đường Võ Văn Tần, P.Xuân Hòa, TP.HCM).

Lễ hội Thanh niên TP.HCM qua các năm luôn thu hút rất đông người trẻ tham gia ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đến với lễ hội, người trẻ sẽ được trải nghiệm những không gian vô cùng đặc sắc. Không gian "Ngọn đuốc hòa bình" sẽ trưng bày, trình chiếu các nội dung về lịch sử đấu tranh vì độc lập, hòa bình của dân tộc Việt Nam. Những đóng góp, cống hiến của các thế hệ thanh niên thành phố trong các giai đoạn lịch sử. Các hoạt động, sáng kiến, mô hình tiêu biểu của thanh niên trong xây dựng hòa bình, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, hội nhập quốc tế.

Tại không gian này cũng tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ với nhân chứng lịch sử, cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu, thanh niên quốc tế, thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên các lĩnh vực đặc thù... nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, tôn trọng sự khác biệt, cùng hướng đến các giá trị hòa bình và phát triển bền vững.

Trong sự phát triển của nhịp sống hiện đại ngày nay, không thể thiếu không gian "Công nghệ - sáng tạo". Tại đây sẽ giới thiệu, trình diễn các sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo của thanh niên, sinh viên, nhà khởi nghiệp trẻ, các câu lạc bộ, đội, nhóm nghiên cứu trong các lĩnh vực: công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật; chuyển đổi số trong quản lý đô thị, giáo dục, y tế, hành chính công; công nghệ xanh, công nghệ môi trường, kinh tế tuần hoàn; ứng dụng khoa học - công nghệ trong đời sống, sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội.

Ngoài ra còn có các không gian như: văn học - nghệ thuật; văn hóa ẩm thực; sống xanh; thanh niên khởi nghiệp; hội nhập quốc tế. Và các chương trình đặc sắc như biểu diễn nghệ thuật "Kỷ nguyên mới - Tiên phong - Hội nhập và phát triển" - Youth Concert dành cho người dân và thanh thiếu nhi.