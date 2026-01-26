Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chi tiếp khách sai đối tượng, gây thất thoát 1,8 tỉ đồng

Đức Nhật
Đức Nhật
26/01/2026 19:19 GMT+7

Ba bị cáo là nguyên lãnh đạo, kế toán Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai chi tiếp khách sai đối tượng, gây thất thoát ngân sách hơn 1,8 tỉ đồng.

Ngày 26.1, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thế Quang, Nguyễn Thị Lựu và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cán bộ HĐND tỉnh chi tiếp khách sai quy định gây thất thoát 1,8 tỉ đồng - Ảnh 1.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo cáo trạng, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh. Trong giai đoạn 2013 - 2014, Nguyễn Thế Quang giữ chức Chánh văn phòng, đồng thời là chủ tài khoản kinh phí hoạt động, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách của Văn phòng.

Nguyễn Thị Lựu trong thời gian này giữ chức Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, trực tiếp phụ trách công tác kế toán, tài chính. Bị cáo có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công; bảo đảm chi tiêu đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi là chuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, phụ trách kế toán từ năm 2014, có trách nhiệm tham mưu quản lý, sử dụng kinh phí, lập chứng từ và thực hiện các thủ tục thanh toán theo quy định.

Trong các năm 2013 - 2014, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai thực hiện chi tiếp khách ngoài tỉnh, tiếp khách trong nước, tổ chức hội nghị, hội thảo, khách nước ngoài đến Việt Nam công tác với định mức chi tiếp khách trong nước tối đa 200.000 đồng/suất. Nguồn kinh phí chủ yếu lấy từ ngân sách đặc thù của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, Đoàn ĐBQH và Văn phòng.

Theo quy định, việc tiếp khách phải có chủ trương phê duyệt của lãnh đạo, kèm theo công văn, giấy giới thiệu, thành phần đoàn và lịch trình công tác. Sau khi tiếp khách, hồ sơ thanh toán phải đầy đủ chứng từ và được kiểm tra trước khi chi trả.

Cán bộ HĐND tỉnh chi tiếp khách sai quy định gây thất thoát 1,8 tỉ đồng - Ảnh 2.

Trong các năm 2013 - 2014, các bị cáo đã chi tiếp khách không đúng đối tượng gây thất thoát hơn 1,8 tỉ đồng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tuy nhiên, trong giai đoạn trên, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai đã chi tiếp khách không đúng đối tượng, không có tài liệu chứng minh đoàn khách đến làm việc, với tổng cộng 331 chứng từ, số tiền hơn 1,8 tỉ đồng. Cụ thể, năm 2013 thanh toán 167 chứng từ với số tiền hơn 945 triệu đồng; năm 2014 thanh toán 164 chứng từ với số tiền hơn 870 triệu đồng.

Trong đó, Nguyễn Thế Quang đã ký duyệt 331 chứng từ, Nguyễn Thị Lựu ký 324 chứng từ với số tiền hơn 1,7 tỉ đồng, còn Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi ký 164 chứng từ trong năm 2014 với số tiền hơn 870 triệu đồng.

Đại diện UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm để nộp ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra, Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi và một số cá nhân liên quan đã tự nguyện khắc phục, nộp lại gần 900 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Trong đó các bị cáo đã thành khẩn khai báo, chủ động khắc phục một phần hậu quả và có nhân thân tốt. Riêng bị cáo Lựu là con của gia đình liệt sĩ…

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Quang 12 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Lựu 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi 12 tháng tù. Yêu cầu các bị cáo tiếp tục nộp khắc phục số tiền đã thất thoát.

Tin liên quan

2 cán bộ Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk lập hồ sơ khống rút tiền tỉ để bù khoản chi tiếp khách

2 cán bộ Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk lập hồ sơ khống rút tiền tỉ để bù khoản chi tiếp khách

Hai cán bộ Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk đã cùng nhau lập hồ sơ khống để rút hàng tỉ đồng bù vào các khoản chi tiếp khách, quà cáp dịp lễ, tết.

Khám phá thêm chủ đề

Thất thoát chi tiếp khách chi tiếp khách sai đối tượng lợi dụng chức vụ quyền hạn Gia Lai thất thoát ngân sách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận