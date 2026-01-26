Chi tiếp khách sai đối tượng, gây thất thoát 1,8 tỉ đồng

Ngày 26.1, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thế Quang, Nguyễn Thị Lựu và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo cáo trạng, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh. Trong giai đoạn 2013 - 2014, Nguyễn Thế Quang giữ chức Chánh văn phòng, đồng thời là chủ tài khoản kinh phí hoạt động, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách của Văn phòng.

Nguyễn Thị Lựu trong thời gian này giữ chức Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, trực tiếp phụ trách công tác kế toán, tài chính. Bị cáo có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công; bảo đảm chi tiêu đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi là chuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, phụ trách kế toán từ năm 2014, có trách nhiệm tham mưu quản lý, sử dụng kinh phí, lập chứng từ và thực hiện các thủ tục thanh toán theo quy định.

Trong các năm 2013 - 2014, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai thực hiện chi tiếp khách ngoài tỉnh, tiếp khách trong nước, tổ chức hội nghị, hội thảo, khách nước ngoài đến Việt Nam công tác với định mức chi tiếp khách trong nước tối đa 200.000 đồng/suất. Nguồn kinh phí chủ yếu lấy từ ngân sách đặc thù của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, Đoàn ĐBQH và Văn phòng.

Theo quy định, việc tiếp khách phải có chủ trương phê duyệt của lãnh đạo, kèm theo công văn, giấy giới thiệu, thành phần đoàn và lịch trình công tác. Sau khi tiếp khách, hồ sơ thanh toán phải đầy đủ chứng từ và được kiểm tra trước khi chi trả.

Trong các năm 2013 - 2014, các bị cáo đã chi tiếp khách không đúng đối tượng gây thất thoát hơn 1,8 tỉ đồng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tuy nhiên, trong giai đoạn trên, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai đã chi tiếp khách không đúng đối tượng, không có tài liệu chứng minh đoàn khách đến làm việc, với tổng cộng 331 chứng từ, số tiền hơn 1,8 tỉ đồng. Cụ thể, năm 2013 thanh toán 167 chứng từ với số tiền hơn 945 triệu đồng; năm 2014 thanh toán 164 chứng từ với số tiền hơn 870 triệu đồng.

Trong đó, Nguyễn Thế Quang đã ký duyệt 331 chứng từ, Nguyễn Thị Lựu ký 324 chứng từ với số tiền hơn 1,7 tỉ đồng, còn Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi ký 164 chứng từ trong năm 2014 với số tiền hơn 870 triệu đồng.

Đại diện UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm để nộp ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra, Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi và một số cá nhân liên quan đã tự nguyện khắc phục, nộp lại gần 900 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Trong đó các bị cáo đã thành khẩn khai báo, chủ động khắc phục một phần hậu quả và có nhân thân tốt. Riêng bị cáo Lựu là con của gia đình liệt sĩ…

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Quang 12 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Lựu 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi 12 tháng tù. Yêu cầu các bị cáo tiếp tục nộp khắc phục số tiền đã thất thoát.