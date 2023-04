Chi tiết 5 hoạt động quảng bá di sản văn hóa tại lễ hội đền Hùng

Sáng 13.4, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo giới thiệu về "Lễ hội đền Hùng, tuần văn hóa - du lịch đất tổ năm 2023 và các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu quảng bá di sản văn hóa Việt Nam".

Toàn cảnh buổi họp báo ĐÌNH HUY

Theo đó, chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 21 - 29.4 tại Phú Thọ với 5 hoạt động chính, gồm: Lễ hội đền Hùng và tuần văn hóa - du lịch đất tổ năm 2023; liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh; kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; hội nghị - hội thảo "Phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch"; triển lãm di sản văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam.



Lễ hội đền Hùng và tuần văn hóa - du lịch đất tổ năm 2023 do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, diễn ra từ ngày 21 - 28.4 tại quảng trường Hùng Vương (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Một sự kiện khác cũng diễn ra tại quảng trường Hùng Vương là "Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh" do Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức. Đây là chương trình giới thiệu di sản của Việt Nam tại các không gian do các nghệ nhân cộng đồng chủ thể di sản văn hoá phi vật thể thuộc các tỉnh, thành phố có di sản văn hóa phi vật thể trình bày.

Trong khi đó, chương trình kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 21.4 tại quảng trường Hùng Vương. Đây là sự kiện thể hiện nỗ lực, vai trò của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết khi tham gia Công ước 2003 của UNESCO đối với việc nghiên cứu, kiểm kê, nhận diện, thực hành, truyền dạy, quảng bá và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể sau khi được UNESCO ghi danh.

Hội nghị - hội thảo "Phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch" diễn ra sáng 22.4 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, đại diện một số cơ quan liên quan ở T.Ư, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO Hà Nội...

Hội nghị - hội thảo hướng đến một không gian khoa học để các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, học giả, nhà khoa học và các bên liên quan cùng trao đổi, thảo luận về vai trò của di sản văn hóa trong phát triển du lịch bền vững.



Triển lãm di sản văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam diễn ra từ ngày 21 - 29.4 tại quảng trường Hùng Vương do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ VH-TT-DL) tổ chức nhằm giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam...

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, cho biết lễ hội đền Hùng năm nay là một cơ hội, điều kiện rất tốt để tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam; về không gian văn hóa Hùng Vương, về những di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của Việt Nam ra với thế giới; tiếp tục khẳng định một đất nước Việt Nam hòa bình, đoàn kết, an toàn, văn minh, sẵn sàng đón bạn bè và du khách quốc tế.

"Chúng tôi xác định sẽ tổ chức các hoạt động thật khoa học, trang trọng, với quy mô lớn để thật sự trở thành ngày hội của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, góp phần tạo ra những điểm nhấn cho văn hóa, du lịch đất tổ nói riêng và Việt Nam nói chung", ông Cương nói.