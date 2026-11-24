Chiến dịch "tia chớp"

Tại cuộc họp báo sáng 23.11, Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Ricardo Trevilla Trejo cho biết cuộc đột kích mang mật danh chiến dịch tia chớp để bắt trùm ma túy Fausto Isidro Meza Flores (biệt danh “Chapo Isidro”) hôm 20.11 là kết quả của 3 tháng trao đổi lượng lớn thông tin tình báo giữa Mexico và Mỹ.

Meza Flores là thủ lĩnh tổ chức Beltran Leyva (BLO) - nhóm từng là đồng minh rồi trở thành đối thủ hàng đầu của băng Sinaloa - đồng thời cầm đầu nhánh Los Mazatlecos. Meza Flores nằm trong danh sách 10 nhân vật bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) với mức treo thưởng 5 triệu USD. Người này bị cáo buộc buôn lậu hàng tấn cocaine, ma túy đá, heroin, cần sa và fentanyl sang Mỹ.

Trùm ma túy “Chapo Isidro” Meza Flores (áo đen ở giữa) và các nghi phạm bị bắt trong chiến dịch đột kích của quân đội Mexico ngày 20.11

ẢNH: AFP/BỘ QUỐC PHÒNG MEXICO

Theo đề nghị từ phía Mexico, Mỹ đã triển khai máy bay không người lái (UAV) trinh sát để xác định vị trí của Meza Flores vào ngày 20.11. Dựa vào dữ liệu do Mỹ cung cấp, các nhà phân tích quân sự Mexico đã xây dựng lịch trình sinh hoạt hằng ngày của Meza Flores, chặn thu liên lạc và theo dõi ông qua hình ảnh truyền trực tiếp từ UAV, từ đó xác định nơi ở của trùm ma túy này và lên kế hoạch đột kích, báo The New York Times đưa tin.

Vào tối 20.11 theo giờ địa phương, Mexico đã điều động lực lượng đặc nhiệm, lính dù, máy bay quân sự và UAV cho chiến dịch bắt trùm ma túy quy mô lớn, đột kích vào ngôi nhà nơi Meza Flores đang ẩn náu. Nhóm nghi phạm bên trong nhanh chóng đầu hàng, song các tay súng vòng ngoài lập tức phản công dữ dội nhằm giải vây cho ông trùm, nã đạn vào trực thăng quân sự buộc quân đội phải bắn trả.

Trang Mexico News Daily đưa tin chiến dịch khép lại với 8 nghi phạm bị bắt, gồm Meza Flores. Có 4 binh sĩ quân đội Mexico thiệt mạng, 16 nghi phạm bị tiêu diệt, không ghi nhận thương vong dân thường. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật là vũ khí, ma túy và tiền mặt. Meza Flores được áp giải về thủ đô Mexico City rạng sáng 21.11 và đối mặt yêu cầu dẫn độ sang Mỹ.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cùng Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) ca ngợi đây là thắng lợi quan trọng trong hợp tác song phương.

Video cho thấy lực lượng an ninh Mexico bắt giữ trùm tội phạm ma túy sau vụ đột kích ác liệt tại bang Sinaloa

Hạ gục ông trùm có phải đã kết thúc?

Kết quả cuộc đột kích trên một lần nữa làm nổi bật chiến lược “Kingpin Strategy” (hạ gục ông trùm) khởi nguồn từ thập niên 1990, khi Mỹ đặt mục tiêu phối hợp với các nước khu vực ưu tiên vây bắt hoặc tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao, từ đó khiến các băng nhóm bị phân rã và suy yếu quyền lực.

Dù vậy, theo Reuters, chiến lược này có thể chưa đủ giúp chấm dứt tình hình. Việc tạo ra khoảng trống quyền lực băng nhóm từng châm ngòi cho các cuộc tranh giành địa bàn khiến an ninh tại địa phương bất ổn.

Binh sĩ lực lượng đặc nhiệm Mexico ẢNH: AFP

Quá trình biến động suốt 2 thập niên qua quanh băng Sinaloa - một trong 2 băng nhóm lớn nhất Mexico - cho thấy nghịch lý này. Năm 2008, quân đội Mexico bắt giữ Alfredo Beltran Leyva, trùm ma túy có quan hệ chặt chẽ với băng Sinaloa, làm bùng phát nghi vấn ông trùm Sinaloa là Joaquin "El Chapo" Guzman đã phản bội đồng minh. Anh em nhà Beltran Leyva - với sự hậu thuẫn của Meza Flores - tách ra thành lập tổ chức BLO, bắt tay với băng Juarez và Los Zetas để đánh trả Sinaloa, đẩy thành phố Ciudad Juarez (Mexico) trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới.

Đến năm 2010, lực lượng Mexico bắn chết Ignacio "Nacho" Coronel, nhân vật kiểm soát mạng lưới sản xuất ma túy đá của Sinaloa ở miền tây Mexico. Hệ quả là nhiều thuộc cấp tách ra lập nhóm mới, nổi bật là Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, người đã dựng nên băng nhóm cực đoan CJNG. Dù quân đội Mexico đã tiêu diệt El Mencho hồi tháng 2, CJNG vẫn là một mối đe dọa đối với đời sống của thường dân tại nước này.

Kịch bản tương tự sau khi El Chapo bị bắt năm 2016. Nhóm "Los Chapitos" do những người con trai của ông trùm lập nên đã nhanh chóng tiếp quản khoảng trống quyền lực, từ bỏ mô hình ma túy truyền thống của cha để hướng tới sản xuất fentanyl - loại ma túy tổng hợp mà Mỹ đang chật vật loại bỏ.

Trước khi bị bắt ngày 20.11, "Chapo Isidro" được cho là đã liên kết với phe "Los Mayos" - nhóm đối đầu với băng Los Chapitos tại bang Sinaloa (Mexico). Giới quan sát nhận định việc loại bỏ Chapo Isidro ẩn chứa nguy cơ khiến bạo lực tại bang này leo thang. Do đó, cần có những biện pháp khác nữa.