Theo thông báo ngày 21.11 của Bộ Quốc phòng Mexico, lực lượng đặc nhiệm đã bắt giữ Meza-Flores (hay còn gọi với biệt danh Chapo Isidro), cùng 2 nhân vật cấp cao khác trong đường dây ma túy tại thành phố Guasave, bang Sinaloa, vào tối 20.11. Hai người bị bắt cùng được xác định là nhân vật số 2 của tổ chức và người phụ trách hoạt động tài chính, theo AFP.

Nhiều phương tiện bốc cháy trên đường cao tốc gần thành phố Los Mochis, bang Sinaloa (Mexico) ngày 20.11.2026, sau chiến dịch bắt giữ trùm ma túy Fausto Isidro Meza Flores ẢNH: REUTERS

Chiến dịch diễn ra sau khi lực lượng an ninh Mexico xác định vị trí nghi phạm và triển khai phương án đột kích bất ngờ. Tuy nhiên, các tay súng được cho là thành viên băng nhóm đã chống trả bằng súng và chất nổ, dẫn đến cuộc đấu súng dữ dội trước khi quân đội kiểm soát được hiện trường và bắt giữ Meza-Flores.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người tìm cách chạy khỏi khu vực nguy hiểm, trong khi một số phương tiện bốc cháy trên đường phố.

Cuộc đột kích còn gây náo loạn sân vận động Kuroda ở thành phố Guasave, khi 2 đội Algodoneros de Guasave và Venados de Mazatlán đang thi đấu tại giải bóng chày Pacific League của Mexico, theo New York Post.

Theo video ghi lại trận đấu, tiếng súng và những tiếng nổ liên tiếp vang lên khiến các cầu thủ yêu cầu tạm dừng thi đấu. Nhân viên trên sân vội chạy vào khu vực ghế dự bị tìm chỗ trú ẩn, trong khi khán giả la hét, tháo chạy khỏi khán đài. Ban tổ chức sau đó quyết định hủy phần còn lại của trận đấu, đồng thời xác nhận không xảy ra vụ xô xát bên trong sân vận động.

Hãng tin AP đưa tin các tay súng còn đốt xe tải, dựng chướng ngại vật trên nhiều tuyến đường dẫn vào Guasave, thành phố có khoảng 300.000 dân, nhằm cản trở lực lượng chức năng.

Sau chiến dịch, quân đội Mexico sử dụng máy bay quân sự đưa Meza-Flores cùng 2 nghi phạm về thủ đô Mexico City để bàn giao cho cơ quan công tố có thẩm quyền.

Fausto Isidro Meza-Flores - một trong những nhân vật bị truy nã gắt gao nhất của FBI - đã bị lực lượng Mexico bắt ngày 20.11.2026 ẢNH: AFP

Meza-Flores bị cáo buộc đứng đầu tổ chức buôn ma túy Beltran Leyva, có liên hệ với một trong 2 phe đối địch thuộc băng nhóm Sinaloa. Người này đang đối mặt các cáo buộc hình sự tại cả Mexico và Mỹ.

Theo FBI, tổ chức do Meza-Flores cầm đầu bị cáo buộc đưa số lượng lớn heroin, methamphetamine, cocaine, fentanyl và cần sa vào Mỹ. FBI đã đưa nghi phạm vào danh sách 10 tội phạm truy nã gắt gao nhất, đồng thời treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ.

Chính phủ Mexico cho biết thông tin tình báo từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump góp phần giúp lực lượng chức năng xác định và bắt giữ Meza-Flores, song chưa công bố chi tiết về quá trình phối hợp giữa 2 nước.