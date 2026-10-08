Mỹ sắp áp tội danh mới cho cựu Tổng thống Venezuela Maduro

Theo CNN ngày 8.10 dẫn nguồn thạo tin, các công tố viên liên bang tại New York đang chuẩn bị những cáo buộc mới nhắm vào cựu Tổng thống Venezuela Maduro cùng vợ là bà Cilia Flores, và có thể công bố sớm nhất trong ngày 8.10.

Một quan chức Mỹ được thông báo về cuộc điều tra cũng xác nhận với Reuters rằng hồ sơ truy tố bổ sung đang được xem xét.

Cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ và đưa đến tại New York, Mỹ ngày 5.1.2026 ẢNH: REUTERS

Thông tin chi tiết, bao gồm danh tính những nạn nhân liên quan, hiện chưa được công bố. Các nhà điều tra cũng được cho là đang xem xét khả năng truy tố thêm một số cá nhân khác vì vai trò bị cáo buộc trong việc ngược đãi những công dân Mỹ bị giam tại Venezuela.

Ông Maduro và bà Flores bị lực lượng Mỹ bắt tại Caracas ngày 3.1 và sau đó đưa tới New York để đối mặt các cáo buộc liên quan buôn bán ma túy. Cả 2 đã tuyên bố không nhận tội và hiện bị giam tại Mỹ.

Luật sư của ông Maduro đang thách thức tính hợp pháp của vụ bắt giữ, đồng thời lập luận rằng ông được hưởng quyền miễn trừ đối với những hành vi bị cáo buộc xảy ra khi còn đương chức. Phía công tố cho rằng chính phủ Venezuela hiện không đứng ra yêu cầu áp dụng quyền miễn trừ cho ông.

Theo chính phủ Mỹ, hơn chục công dân Mỹ từng bị giam giữ tại Venezuela dưới thời ông Maduro. Mỹ và một số tổ chức nhân quyền cáo buộc Venezuela sử dụng những người này như công cụ mặc cả chính trị.

Một số cựu tù nhân Mỹ từng công khai cáo buộc họ bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ. Các tù nhân Matthew Heath và Osman Khan, được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân năm 2022, cho biết trong một vụ kiện rằng họ từng bị dội nước vào mặt, điện giật, đe dọa bạo lực tình dục, sử dụng chất gây ảo giác và biệt giam kéo dài.

Thông điệp bất ngờ của cựu Tổng thống Venezuela đang bị Mỹ giam giữ

Nhóm "CITGO 6", gồm 6 lãnh đạo ngành dầu khí mang quốc tịch Mỹ bị bắt tại Venezuela năm 2017, cũng từng mô tả điều kiện giam giữ khắc nghiệt và cáo buộc bị ngược đãi.

Một số người trong các vụ việc trên bị giam tại Tổng cục phản gián quân sự Venezuela (DGCIM). Báo cáo của Liên Hiệp Quốc từng cáo buộc cơ quan này sử dụng có hệ thống nhiều hình thức tra tấn và ngược đãi đối với tù nhân, trong đó có sốc điện, đánh đập, làm ngạt, bạo lực tình dục và không cung cấp thức ăn, nước uống.

Sau khi ông Maduro bị bắt, Venezuela do cựu Phó tổng thống Delcy Rodriguez lãnh đạo. Chính quyền mới đã tăng cường hợp tác với Mỹ.

Văn phòng công tố liên bang tại Manhattan, luật sư của ông Maduro và bà Flores chưa bình luận về thông tin trên.