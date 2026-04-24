Lính đặc nhiệm Mỹ bị bắt vì cá cược vụ bắt Tổng thống Venezuela Maduro

Ông Maduro bị dẫn giải đến Mỹ hôm 5.1 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 24.4 đưa tin một binh sĩ Lục quân Mỹ liên quan việc Mỹ bắt Tổng thống Nicolas Maduro vừa bị truy tố, sau khi binh sĩ này thắng 400.000 USD từ cá cược về việc lật đổ nhà lãnh đạo Venezuela.

Trong những tuần trước khi ông Maduro bị bắt vào ngày 3.1, binh sĩ Gannon Ken Van Dyke (38 tuổi) thuộc lực lượng đặc nhiệm Lục quân Mỹ đã sử dụng thông tin mật để đặt cược trên nền tảng Polymarket rằng lực lượng Mỹ sẽ tiến vào Venezuela và ông Maduro sẽ mất chức.

Một bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang ở Manhattan (bang New York, Mỹ) đã truy tố binh sĩ này với các tội danh sử dụng trái phép thông tin mật của chính phủ để trục lợi, đánh cắp thông tin nội bộ của chính phủ, gian lận và giao dịch tài chính bất hợp pháp.

Vụ việc đánh dấu lần đầu Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra cáo buộc giao dịch nội bộ liên quan thị trường dự đoán.

"Các quân nhân của chúng ta được tin tưởng giao phó thông tin mật để hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn và hiệu quả nhất có thể và bị cấm sử dụng thông tin nhạy cảm này để trục lợi cá nhân", quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết.

Khi được các phóng viên hỏi về vụ việc, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không rõ nhưng nó gợi nhớ đến vận động viên Pete Rose, người đã bị cấm thi đấu tại Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB) vì bê bối cá độ.

"Điều đó giống như Pete Rose đặt cược vào chính đội của mình vậy. Nếu anh ta đặt cược chống lại đội của mình thì sẽ không ổn, nhưng anh ta lại đặt cược vào đội của mình. Tôi sẽ xem xét vụ này", ông Trump đáp.

Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ cũng đã khởi kiện dân sự đối với binh sĩ Van Dyke. Theo cáo trạng, binh sĩ Van Dyke nhập ngũ vào năm 2008 và gần đây nhất đóng quân tại căn cứ Fort Bragg ở Bắc Carolina.