Đáng ngờ tài khoản trúng cược Mỹ - Iran ngừng bắn

Màn hình LED của Polymarket hiển thị tỷ lệ cược về khả năng Mỹ - Iran ngừng bắn

Báo The Guardian hôm 24.3 dẫn lời các chuyên gia cho biết tổng cộng có 8 tài khoản trên Polymarket, toàn bộ vừa mới tạo vào khoảng ngày 21.3, đã đặt cược gần 70.000 USD cho khả năng sẽ có lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Nếu thỏa thuận đạt được trước ngày 31.3, những tài khoản này sẽ thu về gần 820.000 USD.

Một tài khoản khác cũng đặt cược tương tự đã được tạo ngay trước khi Mỹ tiến hành không kích Iran hôm 28.2. Tài khoản này trước đó cũng đã đặt cược duy nhất một lần vào vụ tấn công và thắng cược. Sự chính xác đáng ngờ đã làm dấy lên nghi vấn về khả năng chủ tài khoản biết trước những sự kiện liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Ông Ben Yorke, từng là nhà nghiên cứu của CoinTelegraph, nhận định các tài khoản trên rất có thể thuộc về những cá nhân nắm được thông tin nội bộ và có vẻ như đến từ hoạt động nội gián.

Polymarket trước đó đã đưa ra tỷ lệ khả năng đạt được lệnh ngừng bắn trước ngày 31.3, từ 6% vào ngày 21.3 tăng lên 24% vào ngày 23.3. Hơn 21 triệu USD đang đặt cược cho khả năng này.

Các sàn dự đoán trực tuyến như Polymarket và Kalshi đang ngày càng trở thành một phần của chiến tranh hiện đại. Một số giao dịch trước đây cũng xuất hiện sự trùng khớp đáng ngờ với những vụ việc nhạy cảm, làm dấy lên lo ngại rằng người trong cuộc có thể lợi dụng thông tin mật để trục lợi.

Một số sự kiện bị nghi ngờ xảy ra hoạt động nội gián bao gồm việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch bắt cóc nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro, hoặc thời điểm Mỹ - Israel phát động cuộc tấn công Iran.