Rộ tin Mỹ chuẩn bị hồ sơ truy tố Tổng thống lâm thời Venezuela

Theo Reuters ngày 3.3 dẫn các nguồn thạo tin, các công tố viên liên bang Mỹ đã soạn thảo cáo buộc tham nhũng và rửa tiền đối với bà Rodríguez, đồng thời thông báo bà có nguy cơ bị truy tố nếu không tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của Washington sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu tại cung điện Miraflores, Caracas ngày 19.2.2026 ẢNH: REUTERS

Nguồn tin cho biết Văn phòng công tố Mỹ tại Miami đã hoàn tất dự thảo cáo trạng trong 2 tháng qua. Cuộc điều tra tập trung vào cáo buộc bà Rodriguez liên quan hoạt động rửa tiền từ Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) giai đoạn 2021 - 2025.

Theo 4 nguồn thạo tin, ngoài dự thảo cáo trạng, Mỹ còn đề nghị bà Rodriguez bắt giữ hoặc giam giữ ít nhất 7 cựu quan chức cấp cao, cộng sự và người thân của họ để phục vụ khả năng dẫn độ sang Mỹ. Bà Laura Dogu, Đặc phái viên của Mỹ tại Venezuela, được cho là đã chuyển yêu cầu này cho Tổng thống Delcy Rodriguez, theo Ground News.

Phó tổng chưởng lý Mỹ Todd Blanche bác bỏ thông tin của Hãng tin Reuters, gọi đây là "hoàn toàn sai sự thật". Trong khi đó, Reuters khẳng định vẫn giữ nguyên nội dung đã công bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ và Venezuela chưa bình luận về thông tin trên.

Lãnh đạo đối lập Venezuela tuyên bố trở về nước

Dù công khai ca ngợi bà Rodriguez vì hợp tác với Mỹ, Washington được cho là đang sử dụng các công cụ pháp lý như một đòn bẩy trong quan hệ với chính quyền hậu Maduro. Tuy nhiên, việc soạn thảo cáo trạng không đồng nghĩa vụ việc chắc chắn sẽ được trình lên đại bồi thẩm đoàn.



Trong khi đó, bà Maria Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập Venezuela và người đoạt giải Nobel Hòa bình 2025, gần đây thông báo bà sẽ trở về Venezuela trong những tuần tới để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử sắp tới.