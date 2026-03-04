Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Rộ tin Mỹ chuẩn bị hồ sơ truy tố Tổng thống lâm thời Venezuela

Trí Đỗ
Trí Đỗ
04/03/2026 07:27 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang âm thầm chuẩn bị một bản cáo trạng hình sự nhằm vào Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, tuy nhiên một quan chức Mỹ bác bỏ thông tin.

Theo Reuters ngày 3.3 dẫn các nguồn thạo tin, các công tố viên liên bang Mỹ đã soạn thảo cáo buộc tham nhũng và rửa tiền đối với bà Rodríguez, đồng thời thông báo bà có nguy cơ bị truy tố nếu không tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của Washington sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1.

- Ảnh 1.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu tại cung điện Miraflores, Caracas ngày 19.2.2026

ẢNH: REUTERS

Nguồn tin cho biết Văn phòng công tố Mỹ tại Miami đã hoàn tất dự thảo cáo trạng trong 2 tháng qua. Cuộc điều tra tập trung vào cáo buộc bà Rodriguez liên quan hoạt động rửa tiền từ Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) giai đoạn 2021 - 2025.

Theo 4 nguồn thạo tin, ngoài dự thảo cáo trạng, Mỹ còn đề nghị bà Rodriguez bắt giữ hoặc giam giữ ít nhất 7 cựu quan chức cấp cao, cộng sự và người thân của họ để phục vụ khả năng dẫn độ sang Mỹ. Bà Laura Dogu, Đặc phái viên của Mỹ tại Venezuela, được cho là đã chuyển yêu cầu này cho Tổng thống Delcy Rodriguez, theo Ground News.

Phó tổng chưởng lý Mỹ Todd Blanche bác bỏ thông tin của Hãng tin Reuters, gọi đây là "hoàn toàn sai sự thật". Trong khi đó, Reuters khẳng định vẫn giữ nguyên nội dung đã công bố. 

Bộ Ngoại giao Mỹ và Venezuela chưa bình luận về thông tin trên.

Lãnh đạo đối lập Venezuela tuyên bố trở về nước

Dù công khai ca ngợi bà Rodriguez vì hợp tác với Mỹ, Washington được cho là đang sử dụng các công cụ pháp lý như một đòn bẩy trong quan hệ với chính quyền hậu Maduro. Tuy nhiên, việc soạn thảo cáo trạng không đồng nghĩa vụ việc chắc chắn sẽ được trình lên đại bồi thẩm đoàn.

Trong khi đó, bà Maria Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập Venezuela và người đoạt giải Nobel Hòa bình 2025, gần đây thông báo bà sẽ trở về Venezuela trong những tuần tới để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử sắp tới.

Tin liên quan

Lãnh đạo đối lập Venezuela tuyên bố trở về nước

Lãnh đạo đối lập Venezuela tuyên bố trở về nước

Bà Maria Corina Machado (ảnh), lãnh đạo phe đối lập Venezuela và là người đoạt giải Nobel Hòa bình 2025, thông báo bà sẽ trở về Venezuela trong những tuần tới để thúc đẩy quá trình chuyển tiếp dân chủ và chuẩn bị cho các cuộc bầu cử sắp tới.

Venezuela yêu cầu Mỹ lập tức thả ông Nicolas Maduro

Quan hệ Mỹ - Venezuela đang ở 'bước ngoặt lịch sử'?

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Mỹ Tổng thống venezuela Delcy Rodriguez Maduro
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận