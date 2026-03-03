Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Lãnh đạo đối lập Venezuela tuyên bố trở về nước

Trí Đỗ
Trí Đỗ
03/03/2026 05:41 GMT+7

Bà Maria Corina Machado (ảnh), lãnh đạo phe đối lập Venezuela và là người đoạt giải Nobel Hòa bình 2025, thông báo bà sẽ trở về Venezuela trong những tuần tới để thúc đẩy quá trình chuyển tiếp dân chủ và chuẩn bị cho các cuộc bầu cử sắp tới.

Lãnh đạo đối lập Venezuela tuyên bố trở về nước - Ảnh 1.

Ảnh: AFP

Theo AP ngày 2.3 dẫn tuyên bố trên mạng xã hội, bà Machado không tiết lộ ngày cụ thể trở về nước, nhưng cho biết một trong những mục tiêu là chuẩn bị "cho một chiến thắng bầu cử mới và vang dội". Nữ chính trị gia này kêu gọi những người ủng hộ "tăng cường sự đoàn kết của người dân Venezuela bắt đầu từ các cuộc bầu cử sơ bộ".

Bà Machado (58 tuổi) hiện ở Mỹ sau khi rời Venezuela để nhận giải Nobel tại Olso (Na Uy) cuối năm 2025. Quyết định trở về diễn ra trong bối cảnh chính trị đầy biến động tại Venezuela sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro và vợ bị bắt trong chiến dịch quân sự của Mỹ hồi tháng 1.2026. Bà Machado nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu của mình là thúc đẩy "chuyển tiếp dân chủ bền vững và không thể đảo ngược" cùng với một "đại thỏa thuận quốc gia" nhằm củng cố đoàn kết và chuẩn bị cho bầu cử.

Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cảnh báo bà Machado sẽ "phải chịu trách nhiệm" nếu trở về Venezuela do bị cáo buộc ủng hộ hành động quân sự của nước ngoài chống lại Caracas.

