Ông Trump gọi quan hệ với Venezuela đáng điểm 10, chuẩn bị sang thăm

"Tôi sẽ đến thăm Venezuela", ông Trump nói với các phóng viên ngày 13.2, nhưng cho biết ngày cụ thể vẫn chưa được quyết định, theo AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 13.2 ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, ông Trump nói rằng Mỹ có mối quan hệ rất tốt đẹp với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez và đang làm việc chặt chẽ với bà trong việc mở cửa ngành dầu mỏ quốc gia Nam Mỹ. Bà Rodriguez nhậm chức sau khi Mỹ bắt Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu năm.

"Mối quan hệ bây giờ của chúng ta với Venezuela theo tôi đánh giá là đạt 10 điểm", ông Trump nói, đồng thời khẳng định Mỹ công nhận tính chính danh của chính quyền bà Rodriguez. "Chúng tôi đang đàm phán với họ và lúc này, họ thật sự đã làm rất tốt", chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố.

Ông Trump đưa ra bình luận sau chuyến thăm Caracas hôm 11.2 của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ông Wright là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Venezuela kể từ khi ông Trump ra lệnh bắt giữ ông Maduro vào ngày 3.1 với cáo buộc buôn bán ma túy và các tội danh khác. Ông Maduro đã bác bỏ các cáo buộc.

Ông Wright đã gặp gỡ Tổng thống lâm thời Rodriguez, người đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ chính quyền ông Trump về sự hợp tác của bà cho đến nay, bao gồm việc nhanh chóng thông qua các cải cách pháp lý đối với ngành dầu khí Venezuela.

Bộ trưởng Wright cho biết lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ đối với Venezuela, có hiệu lực từ năm 2019, "về cơ bản đã kết thúc". Vị bộ trưởng kêu gọi "tăng mạnh" sản lượng dầu, khí đốt tự nhiên và điện của Venezuela, điều này sẽ cải thiện "cơ hội việc làm, tiền lương và chất lượng cuộc sống" của tất cả người dân Venezuela.

Hôm 13.2, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép chung cho 5 công ty gồm BP, Chevron, Eni, Repsol và Shell, "cho phép các giao dịch liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực dầu khí tại Venezuela", với một số điều kiện nhất định.

Giấy phép chung yêu cầu mọi khoản thanh toán mà các công ty trả cho Venezuela để khai thác dầu khí phải được chuyển vào các tài khoản do Bộ Tài chính Mỹ chỉ định, điều này phù hợp với tuyên bố của chính quyền ông Trump rằng Washington sẽ quản lý các tài sản đang được giữ hộ vì lợi ích của Venezuela.

Giấy phép thứ hai của OFAC được ban hành hôm 13.2 cho phép các công ty đàm phán các hợp đồng tiềm năng "cho một số khoản đầu tư nhất định tại Venezuela". Tuy nhiên, cơ quan này sẽ tiếp tục cấm sự tham gia của một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Iran và Nga.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày thông báo đã gửi hơn 6 tấn vật tư y tế đến Venezuela để giúp ổn định tình hình đất nước.