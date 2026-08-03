Từ buồng giam, cựu Tổng thống Maduro bất ngờ gửi thông điệp

Ông Nicolas Maduro và vợ, bà Cilia Flores, đã bị bắt trong một cuộc đột kích của quân đội Mỹ vào tháng 1 và đang bị giam giữ ở New York để chờ xét xử với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và vũ khí. Cả hai người đã tuyên bố không nhận tội.

Cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được đưa đến tòa án tại New York hồi tháng 1 ẢNH: REUTERS

Theo AFP, cựu Tổng thống Maduro ngày 2.8 đăng một thông điệp trên tài khoản Telegram chính thức, tuyên bố: "Chúng tôi hoan nghênh mọi con đường đối thoại giúp củng cố hòa bình, chung sống và hòa giải giữa người dân Venezuela".

"Xem sự phục hưng quốc gia như một mục tiêu chung tức là nói về sự tôn trọng lẫn nhau đối với sự đa dạng, về sự bao dung cho tất cả mọi người", ông nói thêm.

Hiện chưa rõ làm thế nào ông Maduro có thể đăng thông điệp này từ phòng giam, nhưng vị cựu lãnh đạo Venezuela vẫn thường xuyên liên lạc với luật sư riêng khi chờ xét xử tại tòa án liên bang Mỹ. Ngay sau khi ông Maduro bị bắt vào ngày 3.1, Mỹ đã bật đèn xanh cho Phó tổng thống Delcy Rodriguez làm lãnh đạo lâm thời của đất nước.

Bà Rodriguez điều hành đất nước dưới áp lực lớn từ Washington, yêu cầu Venezuela mở cửa cho các công ty Mỹ tham gia vào ngành dầu mỏ, khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác, theo AFP.

Mỹ cũng đang thúc đẩy một cuộc đối thoại chính trị có thể dẫn đến một lịch trình cho các cuộc bầu cử trong tương lai ở Venezuela.

Những bình luận của ông Maduro được đưa ra vào thời điểm quan trọng, khi chính phủ lâm thời và phe đối lập Venezuela hôm 1.8 tuyên bố rằng các cuộc đàm phán chuyển giao chính trị dự kiến bắt đầu trong tuần này tại Caracas.

Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez, người đứng đầu đoàn đàm phán của chính phủ lâm thời và là anh trai của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, cho biết mốc thời gian này đã được thống nhất sau cuộc điện đàm với nhân vật đối lập Dinorah Figuera.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đang diễn ra mà không có sự tham gia của bà Maria Corina Machado, người được coi là lãnh đạo chính của phe đối lập Venezuela và từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2025. Bà Machado tuyên bố sẽ không cản trở tiến trình này.

Dù là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, Venezuela đang gặp bất ổn kinh tế lớn. Trận động đất kinh hoàng hồi tháng 6 đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.500 người, làm trầm trọng thêm những khó khăn của đất nước.

Ông Jorge Rodriguez cho biết các cuộc đàm phán sẽ đề cập việc hỗ trợ sau động đất, "củng cố nền dân chủ" và các quyền chính trị.