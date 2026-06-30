Tổng thống lâm thời Venezuela cảm ơn Việt Nam hỗ trợ cứu hộ nạn nhân động đất

Thông điệp cảm ơn Việt Nam trên Facebook của bà Rodriguez ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ngày 30.6, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cùng Ngoại trưởng Yvan Gil gửi lời cảm ơn Việt Nam đã gửi lực lượng đến hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân trong vụ động đất kép gây thiệt hại nặng nề.

Viết trên Facebook, bà Rodriguez "cảm ơn nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về sự đoàn kết và hỗ trợ trong thời điểm khó khăn này".

"Chúng tôi đánh giá cao việc triển khai phái bộ gồm 174 nhân viên cứu hộ và 8 chó nghiệp vụ, sự đóng góp của họ đã giúp tăng cường nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ và hỗ trợ", bà Rodriguez viết.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Gil cho biết sự đoàn kết mà Venezuela nhận được đã tiếp thêm hy vọng và củng cố quyết tâm tìm kiếm sự sống giữa đống đổ nát, trong lúc nỗi đau buồn và sự tuyệt vọng đang bao trùm Venezuela vào thời điểm khó khăn này.

"Chính phủ Venezuela bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đối với Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vì sự hỗ trợ vô giá của đội cứu hộ xuất sắc này, được trang bị đầy đủ và sẵn sàng hỗ trợ người Venezuela anh em. Thật vinh dự khi có được tình hữu nghị của nhân dân Việt Nam trong giờ phút cam go này", ông viết trên Facebook.

Trận động đất kép 7,2 độ và 7,5 độ Richter hôm 24.6 khiến hơn 1.700 người thiệt mạng, 5.000 người bị thương và hàng loạt tòa nhà bị san phẳng. Reuters ngày 30.6 dẫn lời phát ngôn viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Christian Lindmeier cho biết hệ thống y tế nước này đang chịu áp lực lớn, trong đó một số bệnh viện bị thiệt hại và nhiều nhân viên y tế mất tích.

Ít nhất 3 trung tâm y tế bị hư hại nghiêm trọng và 6 trung tâm khác bị hư hại hoặc chỉ hoạt động một phần. "Những cơ sở còn lại vẫn hoạt động nhưng đang chịu áp lực đáng kể", ông cho biết, dựa trên kết quả khảo sát 21 cơ sở y tế.