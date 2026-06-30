Số người thiệt mạng do động đất Venezuela vượt 1.700, Mỹ khôi phục cảng

Binh sĩ Mỹ vận chuyển hàng viện trợ tại cảng La Guaira hôm 27.6 ẢNH: DVIDS

Hãng AFP ngày 30.6 đưa tin quân đội Mỹ đã mở lại một cảng lớn ở Venezuela để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng viện trợ, trong bối cảnh số người chết do hai trận động đất kinh hoàng hồi tuần trước vượt quá 1.700 và hàng chục ngàn người khác vẫn còn mất tích.

Thủy quân Lục chiến Mỹ đã hoàn thành việc sửa chữa một trong hai cảng chính của Venezuela để cho phép vận chuyển hàng hóa và thiết bị.

Cảng La Guaira "hiện đã hoạt động và tàu USS Fort Lauderdale đang sử dụng cảng này để vận chuyển hàng hóa và thiết bị cần thiết", thông cáo của quân đội Mỹ cho biết, đề cập đến một tàu chiến của Mỹ được điều động để hỗ trợ các nỗ lực viện trợ.

Không quân Mỹ cũng đang hỗ trợ khôi phục lưu thông tại sân bay quốc tế Simon Bolivar gần Caracas, nơi cũng bị thiệt hại trong thảm họa động đất thuộc loại nghiêm trọng nhất lịch sử Mỹ La tinh. Sân bay đã mở cửa lại một phần cho các chuyến bay chở hàng và viện trợ vào ngày 27.6.

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Cơ hội tìm thấy người sống sót dưới những đống đổ nát đã giảm dần kể từ khi thời hạn 72 giờ quan trọng trôi qua. Tuy nhiên hôm 29.6, nạn nhân Aaron Levi (21 tuổi) đã được giải cứu tại thị trấn Tanaguarena.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez đã cập nhật số người chết chính thức lên ít nhất 1.719 người, trong khi điều phối viên của Liên Hiệp Quốc Gianluca Rampolla del Tindaro cho biết sẽ cung cấp cho Venezuela 10.000 túi đựng thi thể.

"Thật đáng buồn, và chúng tôi thực sự hy vọng rằng con số thực tế sẽ ít hơn thế", ông del Tindaro phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến.

Ông del Tindaro cho biết 27 quốc gia đã cử hơn 40 đội tìm kiếm đến Venezuela, đồng thời nói thêm rằng "ít nhất 2.500 công trình bị ảnh hưởng, hầu hết đều sụp đổ hoàn toàn" do hai trận động đất. Hôm 29.6, Mỹ tăng gấp đôi cam kết viện trợ trước đó từ 150 triệu USD lên 300 triệu USD.