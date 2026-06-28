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Thế giới

Động đất Venezuela: số người chết tiếp tục tăng, thiệt hại ước tính hơn 6 tỉ USD

Văn Khoa
Văn Khoa
Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez hôm 27.6 thông báo số người chết trong hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter tối 24.6 đã tăng lên 1.430 người và số người bị thương cũng tăng lên 3.238 người, theo AFP.
Động đất Venezuela: số người chết tiếp tục tăng, thiệt hại ước tính hơn 6 tỉ USD- Ảnh 1.

Hình ảnh chụp từ trên cao vào ngày 27.6 cho thấy các tòa nhà bị phá hủy trong trận động đất ở Caraballeda thuộc bang La Guaira (Venezuela)

Ảnh: Reuters

Ông Tom Fletcher, Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ, hôm 26.6 nói với AFP rằng số người chết có thể tiếp tục tăng vọt, đồng thời cho biết hơn 50.000 người vẫn đang mất tích.

Công tác tìm kiếm người sống sót chứng kiến những nỗ lực tuyệt vọng của người dân địa phương trong việc dọn dẹp đống đổ nát từ các tòa nhà chung cư bị sập do động đất.

Các chuyên gia cho hay 72 giờ đầu tiên sau thảm họa thiên nhiên là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng quan trọng để tìm kiếm người sống sót.

"Mọi thứ rất hỗn loạn, nóng bức và không có tổ chức. Hy vọng sẽ tìm thấy thêm nhiều người nữa", lính cứu hỏa người Úc Craig Demeillon (43 tuổi), một mình đến bang La Guaira của Venezuela từ thành phố Miami (Mỹ) để hỗ trợ, nói.

Tại khu vực ven biển La Guaira, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, người dân địa phương đã cứu sống được một em bé sơ sinh từ đống đổ nát hôm 26.6, khoảng 32 giờ sau khi hai trận động đất xảy ra. Trong một video trên mạng xã hội, một người đàn ông đã bật khóc khi ôm đứa bé trong vòng tay, theo AFP.

Động đất Venezuela: số người chết tiếp tục tăng, thiệt hại ước tính hơn 6 tỉ USD- Ảnh 2.

Người dân xếp hàng nhận thực phẩm và nước uống cứu trợ sau trận động đất ở Caraballeda thuộc bang La Guaira (Venezuela) vào ngày 27.6

Ảnh: Reuters

Các quan chức cho hay hơn 1.600 nhân viên cứu hộ nước ngoài đã đến và các đội khác đang trên đường đến, góp phần vào sự ứng phó quốc tế ngày càng tăng đối với trận động đất kép nói trên, theo Reuters.

Tại Caraballeda, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở bang La Guaira, trực thăng của Mỹ đã chở các đội cứu hộ đến một khu vực hạ cánh đầy bụi, thả các đội xuống trước khi cất cánh trở lại.

Cơ quan di cư của Liên Hiệp Quốc cho hay đã xem xét dữ liệu về dân số và thiệt hại hiện có và xác định có thể có tới 6,76 triệu người bị ảnh hưởng và sẽ cần nơi trú ẩn khẩn cấp, nước sạch, dịch vụ vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ bảo vệ và các mặt hàng cứu trợ thiết yếu. Liên Hiệp Quốc còn ước tính thiệt hại vật chất là 6,7 tỉ USD, tương đương với 6% GDP của Venezuela, theo AFP.

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