Nỗ lực tìm phép màu sau thảm họa động đất Venezuela

Sau 3 ngày kể từ đợt địa chấn xảy ra, con số thương vong tiếp tục tăng cao. Chính quyền Venezuela chiều 26.6 (rạng sáng 27.6, giờ VN) thông báo có 920 người thiệt mạng, 3.360 người bị thương nặng, tăng thêm hàng trăm người so với trước đó một ngày.

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối vấn đề nhân đạo LHQ (OCHA) Tom Fletcher nói với AFP rằng còn hơn 50.000 người mất tích. Con số này được cho là gồm những người chưa thể liên lạc do sóng điện thoại bị gián đoạn hoặc nhiều trường hợp bị báo cáo trùng lặp, theo AP. Hơn 4.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Những tòa nhà bị đổ sập tại La Guaira (Venezuela) ẢNH: AP

Thiết lập vùng ưu tiên

Chính quyền Venezuela cho biết đã có hơn 860 tình nguyện viên từ Mexico, Mỹ, El Salvador, Thụy Sĩ, Colombia... có mặt tại nước này và đang tiếp tục tăng lên. OCHA thống kê các đội cứu hộ từ ít nhất 17 quốc gia đang được huy động để tìm người sống sót, trong bối cảnh thời gian vàng để cứu hộ đang dần trôi qua. Các cơ quan cứu hộ cho biết 48 - 72 giờ đầu tiên từ khi thảm họa xảy ra là thời gian vàng để giải cứu người còn sống, dù giai đoạn này có thể kéo dài thêm nếu nạn nhân có lương thực và nước uống để cầm cự.

Để tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông cản trở chiến dịch cứu hộ và đảm bảo thông thoáng cho xe cứu thương di chuyển, Bộ trưởng Nội vụ, Tư pháp và Hòa bình Diosdado Cabello đã ban bố lệnh hạn chế giao thông đến bang La Guaira, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận động đất. La Guaira nằm ở phía bắc thủ đô Caracas và đã được ban bố là vùng thảm họa.

Thương vong gia tăng sau động đất kép ở Venezuela, 50.000 người còn mất tích

Theo Bộ trưởng Cabello, phương tiện dân sự di chuyển qua La Guaira bị kiểm soát nghiêm ngặt từ tối 26.6. Tình nguyện viên cứu hộ phải đăng ký với cơ quan chức năng mới được phép đến vùng thảm họa. Các chốt kiểm soát được thiết lập trên toàn mạng lưới cao tốc kết nối Caracas với La Guaira và người không phận sự sẽ buộc phải quay đầu để đảm bảo đường sá thông thoáng cho xe cấp cứu. Chính quyền cũng lập các cơ sở tập kết và tiếp nhận hàng cứu trợ từ người dân lẫn các bên khác.

Chờ đợi phép màu

Tính đến hôm qua, nhà chức trách xác nhận đã cứu được 243 người tại La Guaira. Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez khen ngợi các đội tình nguyện, an ninh và nhấn mạnh chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đang tiếp tục tại La Guaira cũng như các khu vực ở Caracas. "Mỗi người được cứu là một phép màu mang lại hy vọng cho chúng tôi", ông Rodriguez nói.

Theo Kênh truyền hình Telesur, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang nỗ lực để xác định 172 người nghi còn mắc kẹt dưới những tòa nhà bị đổ sập. Bộ trưởng Cabello cảnh báo về những nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe cộng đồng bắt nguồn từ thi thể của các nạn nhân vẫn còn bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Ông khẳng định các đội y tế khẩn cấp phải hoạt động với tốc độ và sự phối hợp tối đa để giảm thiểu rủi ro sinh học thứ cấp.

Trong một diễn biến làm phức tạp tình hình, một trận động đất khác có cường độ 4,9 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Caracas và TP.Maracay gần đó vào tối 26.6. Lãnh đạo OCHA Tom Fletcher miêu tả chiến dịch ứng phó khẩn cấp là rất phức tạp và cảnh báo số người thương vong có thể còn tăng mạnh.

Trận động đất kép với cường độ lần lượt là 7,2 và 7,5 độ Richter hôm 24.6 được cho là cơn địa chấn mạnh nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ. LHQ ước tính 6,76 triệu người có thể bị ảnh hưởng và thiệt hại trực tiếp từ thảm họa này là khoảng 6,7 tỉ USD.