Thương vong do thảm họa động đất Venezuela tăng cao

Hôm qua (26.6), lực lượng cứu hộ sử dụng máy móc hạng nặng và cả tay không để tiếp tục tìm kiếm những người sống sót sau 2 trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra cách nhau chưa đầy một phút ở Venezuela vào tối 24.6. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez hôm qua thông báo số người chết do động đất đã tăng lên 589, hơn gấp đôi so với con số 235 được công bố hôm 25.6, và có 2.980 người bị thương, tăng từ con số 1.500 được nêu trước đó, theo Reuters. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông báo khoảng 200 người bị mắc kẹt và 250 tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy.

Trận động đất 7,5 độ Richter hôm 24.6 là trận động đất mạnh nhất ở Venezuela kể từ năm 1900. Thảm họa này ập đến một quốc gia vốn đã suy yếu vì nhiều năm bất ổn kinh tế, khiến phần lớn cơ sở hạ tầng trở nên dễ bị hư hại và làm phức tạp thêm các nỗ lực cứu hộ khi dư chấn tiếp tục làm rung chuyển thủ đô Caracas và những khu vực ven biển xung quanh.

Venezuela chạy đua cứu hàng trăm người mắc kẹt sau thảm họa động đất kép

"Vùng thảm họa"

La Guaira, bang ven biển giáp Caracas, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello ước tính khoảng 70.000 gia đình ở bang này đã bị ảnh hưởng, theo Reuters.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã đến thăm La Guaira hôm 25.6 sau khi bang được tuyên bố là "vùng thảm họa". Bà Rodriguez cho hay chính phủ đang làm việc với các công ty tư nhân để đưa thiết bị hạng nặng vào và đẩy nhanh công tác cứu hộ. Điện vẫn khan hiếm ở một số khu vực của bang La Guaira, trong khi sân bay chính phục vụ Caracas bị đóng cửa sau khi bị hư hại do động đất.

Người dân tìm kiếm trong đống đổ nát sau hai trận động đất ngày 24.6 ở bang La Guaira (Venezuela) Ảnh: AP





Tại TP.La Guaira, các tình nguyện viên đào bới đống đổ nát bằng tay không trong khi nhiều gia đình chờ đợi tin tức về người thân mất tích. "Chúng tôi mất tất cả. Chúng tôi không có thức ăn hay thuốc men... Chúng tôi hy vọng sự giúp đỡ sẽ đến nhanh chóng", Reuters dẫn lời ông Pedro Perez (64 tuổi), chủ một xưởng bọc ghế.

Một nhân viên cứu hộ cho hay khu vực cứu hộ rất nguy hiểm, thiếu nhân lực được đào tạo và có những hạn chế đáng kể về mặt kỹ thuật, theo AFP. Trong khi đó, các phóng viên của hãng tin này đã chứng kiến người dân hôi của tại một siêu thị ở La Guaira. Giám đốc Ủy ban Cứu trợ quốc tế (IRC) tại Venezuela Nicole Kast mô tả tình hình thảm khốc.

Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ

Ngày 25.6, Venezuela đã nhận được lời đề nghị giúp đỡ về đội cứu hộ và viện trợ nhân đạo từ khắp châu Mỹ. Trong đó có cả 7 nước mà Venezuela đã cắt đứt hoặc đình chỉ quan hệ ngoại giao cách đây 2 năm, gồm El Salvador, Chile, Panama, Costa Rica, Peru, CH Dominica và Paraguay, theo tờ South China Morning Post.

Ngoài ra, Mỹ đang triển khai 2 tàu chiến, máy bay vận tải và trực thăng cho việc hỗ trợ công tác cứu hộ, cũng như viện trợ 150 triệu USD cho Venezuela. Mỹ cũng như Mexico, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha nằm trong số những nước cử chuyên gia và đội cứu hộ đến quốc gia Nam Mỹ này. Ngay cả Iran, vừa bị cuộc xung đột với Mỹ tàn phá, cũng đề nghị hỗ trợ, trong khi Giáo hoàng Leo XIV đã gửi khoản viện trợ ban đầu 100.000 euro cho Venezuela, theo AFP.

Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã giải ngân 2,5 triệu USD để hỗ trợ các nỗ lực giúp Venezuela phục hồi sau động đất. Ông Tom Fletcher, Phó tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ, nhấn mạnh trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Venezuela trong 126 năm qua cần "những nỗ lực tập thể to lớn".