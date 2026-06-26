Venezuela chạy đua cứu hàng trăm người mắc kẹt sau thảm họa động đất kép

Hôm 25.6, các nỗ lực cứu hộ tiếp tục diễn ra trên khắp Venezuela, khi hàng trăm người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, và nhiều người còn mất tích sau hai trận động đất liên tiếp xảy ra vào một ngày trước đó tại các khu vực trong và xung quanh thủ đô Caracas.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết số người chết có thể lên đến hàng ngàn người.

Bộ trưởng Y tế Venezuela cùng ngày thống kê rằng hơn 230 người chết đã được đưa đến các trung tâm y tế. Ông không đưa ra tổng số thương vong. Trước đó, các quan chức cho biết hàng trăm người vẫn bị mắc kẹt và khoảng 250 tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy.

Ở một quốc gia vốn đã căng thẳng vì nhiều năm bất ổn kinh tế như Venezuela, các trận động đất khiến cơ sở hạ tầng trở nên mong manh, trong khi dư chấn làm phức tạp thêm các nỗ lực cứu hộ.

Hiện trường đống đổ nát của một tòa nhà bị sập, sau trận động đất ở Caracas (Venezuela), ngày 25.6.2026 ẢNH: REUTERS

Một người đàn ông kể lại cách mình được cứu mạng: “Tôi bị mắc kẹt trong một tòa nhà suốt 4 tiếng đồng hồ cho đến khi được một người hình như từ lực lượng Phòng vệ Dân sự đến giải cứu. Họ không có nhiều dụng cụ. Họ không tìm thấy đục, máy khoan, máy mài, nên họ dùng đinh để cạy. Tôi cũng giúp được một chút vì họ đưa cho tôi một dụng cụ. Và tôi cũng sống sót nhờ nhà tôi có nhiều đồ đạc che chắn tôi khỏi bức tường sập”.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã đến thăm bang La Guaira, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

“Chúng tôi đã kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế. Những người cứu hộ đầu tiên đến từ Cộng hòa Dominica sắp đến, và trong những giờ tới, các quốc gia còn lại và cộng đồng quốc tế sẽ đến. Lời chúc tốt đẹp nhất, tất cả hy vọng và lời cầu nguyện của chúng tôi đều dành cho những người dân Venezuela”.

El Salvador và Mexico đã cử các đội cứu hộ đến hỗ trợ vào ngày 25.6. Mỹ cũng đã cam kết hỗ trợ và nới lỏng các lệnh trừng phạt, cho phép tiến hành các giao dịch liên quan đến viện trợ động đất mà không áp dụng cấm vận.