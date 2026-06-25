Hàng ngàn người có thể đã chết khi động đất mạnh tàn phá Venezuela

Hai trận động đất mạnh đã xảy ra ở Venezuela vào chiều 24.6, khiến các nhà khoa học cảnh báo về khả năng thương vong cao và sự tàn phá trên diện rộng ở quốc gia Nam Mỹ này.

Trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã xảy ra cách thủ đô Caracas khoảng 160 km về phía tây, chưa đầy một phút sau đó là một trận động đất mạnh hơn 7,5 độ richter. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, ước tính ban đầu cho thấy số người chết có thể dao động từ 10.000 đến 100.000 người, dựa trên quy mô tác động có thể xảy ra.

Hình ảnh do Reuters cung cấp cho thấy các nhân viên cứu hộ đang leo trèo qua đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở thủ đô, trong khi nhiều thân nhân tìm kiếm sự giúp đỡ cho các nạn nhân được cho là đang bị mắc kẹt.

Tối cùng ngày, Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Bà gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng, nhưng không công bố con số người chết hay người bị thương.

Người dân đứng cạnh một tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất ở La Guaira (Venezuela), ngày 25.6.2026 ẢNH: REUTERS

Trận động đất xảy ra vào ngày lễ quốc gia, khi nhiều người Venezuela đang ở nhà kỷ niệm chiến thắng quân sự năm 1821, sự kiện giúp đất nước giành được độc lập khỏi Tây Ban Nha.

Một cư dân Caracas mô tả cảnh hỗn loạn khi mọi người cố gắng thoát thân: “Chúng tôi đã cố gắng mở cửa bằng mọi cách có thể. Khói mù mịt che khuất tầm nhìn. Và khi chúng tôi xuống tầng dưới, cảnh tượng giống như một bộ phim kinh dị. Chúng tôi phải trèo qua đống đổ nát. Người quản lý tòa nhà cùng đứa bé và tất cả hàng xóm đều chạy xuống. Nhưng từ tòa nhà đó, tôi chỉ thấy một gia đình đã thoát ra ngoài”.

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần của Mỹ đã đưa ra và sau đó rút lại cảnh báo sóng thần đối với Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Anh sau trận động đất.

Venezuela nằm trong khu vực hoạt động địa chấn mạnh, nơi mảng kiến tạo Caribbean gặp mảng kiến tạo Nam Mỹ.