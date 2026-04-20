Động đất mạnh gây cảnh báo sóng thần ở Nhật Bản

Các phát thanh viên trên nhiều chương trình tin tức truyền hình ở Nhật Bản đã kêu gọi người dân địa phương di chuyển đến vùng đất cao hơn, tránh xa sông và bờ biển, và kêu gọi mọi người “hãy nhớ đến thảm họa ngày 11.3”.

Trận động đất xảy ra ở độ sâu 10 km lúc 4:53 chiều, có cường độ sơ bộ là 7,4 độ richter, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Báo Japan Times cho biết rung chấn lan đến tận Tokyo, khiến các tòa nhà lắc lư trong vài phút.

Tại cảng Miyako ở tỉnh Iwate, một cơn sóng thần cao 40 cm đã được quan sát, và dự kiến sẽ có thêm nhiều đợt sóng nữa. Dự báo cũng sẽ có sóng thần dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Hokkaido, bao gồm cảng Tokachi và thị trấn Erimo, cũng như cảng Hachinohe ở tỉnh Aomori.

Phát biểu với các phóng viên tại Tokyo, Thủ tướng Takaichi Sanae kêu gọi người dân sơ tán đến vùng đất cao hơn, an toàn hơn. Bà Takaichi cho biết cơ quan chức năng đang “xác nhận thiệt hại vật chất và tác động đến người dân”, cũng như tiến hành các nỗ lực ứng phó thảm họa.

Tuyến tàu cao tốc Tohoku Shinkansen đã tạm ngừng hoạt động giữa ga Tokyo và ga Shin-Aomori. Theo thông báo từ đơn vị vận hành, tuyến tàu cao tốc Akita Shinkansen cũng tạm ngừng hoạt động.