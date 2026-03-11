Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch

Quảng Ninh: Nhiều tuyến tàu cao tốc tăng giá vé

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
11/03/2026 19:16 GMT+7

Trong khi hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long vẫn ổn định dù xăng dầu tăng giá, một số tuyến vận tải hành khách ra các đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận sự điều chỉnh giá vé.

Ngày 11.3, thông tin từ Sở Công thương Quảng Ninh cho biết, những ngày qua tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn đã xuất hiện tình trạng tạm thời thiếu một số chủng loại nhiên liệu. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu mua tăng đột biến trong thời gian ngắn, cùng với tâm lý lo ngại xăng dầu tăng giá tiếp tục trong thời gian tới của một bộ phận người tiêu dùng.

Xăng dầu tăng giá, tàu du lịch vịnh Hạ Long hoạt động ra sao? - Ảnh 1.

Du khách chèo kayak ngắm cảnh vịnh Hạ Long

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ông Lê Hồng Giang, Phó giám đốc Sở Công Thương cho biết, việc giá xăng dầu tăng đã làm tăng chi phí nhiên liệu và chi phí vận chuyển, từ đó tác động trực tiếp đến giá thành sản xuất và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cũng theo ông Giang, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh một số tuyến vận tải biển đã tăng giá. Cụ thể, tuyến tàu cao tốc tuyến đảo Quan Lạn - đặc khu Vân Đồn tăng từ 150.000 đồng lên 200.000 đồng/người/lượt. Tuyến Vân Đồn - đảo Minh Châu tăng từ 140.000 đồng lên 180.000 đồng/người/lượt.

Tuyến đặc khu Vân Đồn - đặc khu Cô Tô cũng điều chỉnh từ 250.000 đồng lên 300.000 đồng/người/lượt đối với người lớn.

Trước tình hình trên, những ngày qua, lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra đồng loạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là lĩnh vực xăng dầu, nhằm ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, góp phần bảo đảm ổn định thị trường và quyền lợi của người tiêu dùng.

Đảm bảo hành trình, dịch vụ cho du khách tham quan vịnh Hạ Long

Trong khi đó, các đội tàu du lịch phục vụ tham quan vịnh Hạ Long vẫn duy trì hoạt động bình thường, không ảnh hưởng đến hành trình của du khách.

Trong 2 ngày qua vừa, 20.000 du khách tham quan vịnh Hạ Long thuận lợi, các dịch vụ trên vịnh Hạ Long được niêm yết, không có hiện tượng tăng giá, chèn ép...

Xăng dầu tăng giá, tàu du lịch vịnh Hạ Long hoạt động ra sao? - Ảnh 2.

Các dịch vụ trên vịnh Hạ Long được duy trì ổn định

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ông Trần Văn Hồng, Chi hội trưởng Chi hội tàu du lịch vịnh Hạ Long cho biết, chi phí nhiên liệu luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vận hành tàu du lịch. Những ngày qua, khi xăng dầu tăng giá, nhiều chi phí khai thác cũng tăng theo làm cho các doanh nghiệp, chủ tàu lo lắng.

"Các công ty lữ hành đã đặt dịch vụ và ký hợp đồng trước nên chúng tôi vẫn phải đảm bảo hành trình, thời gian tham quan và các dịch vụ theo đúng cam kết. Dù xăng dầu tăng giá, tàu vẫn chạy đúng lịch, không ảnh hưởng đến quyền lợi du khách. Trong trường hợp chi phí vận hành tăng mạnh, các doanh nghiệp vận hành tàu và đơn vị lữ hành có thể trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình khai thác", ông Hồng cho biết.

Các đơn vị vận tải cho biết vẫn đang theo dõi sát diễn biến thị trường để có phương án điều chỉnh phù hợp, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách khi di chuyển đến các tuyến đảo của Quảng Ninh.

