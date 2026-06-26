Venezuela rung chuyển vì động đất kép thế kỷ

Việc tâm chấn nằm sát những khu vực đông dân đã gây thiệt hại hạ tầng nghiêm trọng, trải rộng từ thủ đô Caracas đến thị trấn ven biển Catia La Mar. Trong đó, bang La Guaira là khu vực hứng chịu hậu quả nặng nề nhất.

Tính đến chiều qua, giới chức Venezuela công bố đã có ít nhất 164 người chết và 971 người bị thương, với dự báo con số này sẽ còn tiếp tục tăng cao. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã ban bố tình trạng thảm họa, mô tả tình hình hiện tại là một bi kịch thực sự khi hàng chục tòa nhà đổ sập và lực lượng cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ giữa khu vực đổ nát sau động đất ở Caracas Ảnh: AP

Lý giải về sức tàn phá từ thảm họa lần này, chuyên gia địa vật lý William Yeck từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) phân tích trên CNN rằng thay vì chỉ nhìn vào cường độ động đất, hiểm họa cốt lõi nằm ở chất lượng hạ tầng. "Bản thân sự rung lắc không làm chết người, mà chính các tòa nhà mới là nguyên nhân", ông nói. Chuyên gia này đánh giá phần lớn công trình tại Venezuela là khối xây không có cốt thép chịu lực nên rất dễ sụp đổ nếu chịu rung lắc mạnh.

Hai trận động đất liên tiếp lại rất nông (độ sâu chỉ khoảng 10 km và 22 km) khiến các công trình rung lắc dữ dội hơn. Ngoài ra, động đất xảy ra đúng lúc người dân nước này nghỉ lễ và ở nhà, khiến thương vong do hạ tầng đổ sập càng nghiêm trọng. Dù thủ đô của Venezuela nằm trên đứt gãy địa chấn, khu vực này đã không chịu ảnh hưởng của động đất kể từ năm 1967 nên người dân hoàn toàn bị động khi thảm họa xảy ra, theo CNN.

Một tòa nhà ở Caracas hư hại nghiêm trọng sau động đất Ảnh: AP

Bà Delcy Rodriguez kêu gọi toàn bộ lực lượng y tế lập tức đến các bệnh viện để ứng phó khủng hoảng và ra lệnh tạm đóng cửa trường học để chuyển công năng thành nơi trú ẩn. Trước diễn biến trên, nhiều quốc gia đã gửi thông điệp chia sẻ đến Venezuela, đồng thời tuyên bố sẵn sàng huy động nguồn lực chi viện.

Reuters đưa tin Mỹ lập tức triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn và thiết bị y tế theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele thông báo gửi 300 nhân viên y tế cùng 50 tấn nhu yếu phẩm đến vùng thảm họa. Chính phủ các nước Nam Mỹ khác cũng tuyên bố đang khẩn trương huy động nguồn lực nhân đạo nhằm hỗ trợ Venezuela, theo Al Jazeera. Các nước ngoài khu vực như Trung Quốc, Tây Ban Nha cũng ra thông báo sẽ hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ.