Động đất làm rung chuyển Venezuela, kích hoạt cảnh báo sóng thần

Đài CNN dẫn thông tin từ Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho hay trận động đất có cường độ sơ bộ là 7,5 độ Richter, xảy ra 40 giây sau khi một dư chấn 7,2 độ làm rung chuyển khu vực. Tâm chấn nằm cách thủ đô Caracas khoảng 160 km về phía tây, ở độ sâu 13 km.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello xác nhận nhiều tòa nhà và nhà dân tại Caracas đã sụp đổ.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong tòa nhà đổ nát tại thủ đô Caracas, Venezuela sau trận động đất ngày 24.6 ẢNH: AFP

Hiện chưa có ước tính về thương vong và ông Cabello cho biết các quy trình ứng phó khẩn cấp đang được kích hoạt. Các đoạn video từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ đang trèo lên đống đổ nát của một tòa nhà ở thủ đô để tìm kiếm nạn nhân.

Bà Coro Martinez (56 tuổi), sống ở phía đông Caracas, kể lại với Reuters: "Có một tiếng động rất lớn. Đồ đạc trong nhà và trong tủ lạnh rơi vỡ loảng xoảng. Tôi chưa từng trải qua chuyện gì như thế này".

Hình ảnh thiệt hại do trận động đất gây ra ở Venezuela

Cơn địa chấn đã khiến người dân thủ đô hoảng loạn tháo chạy ra đường. Trên các tuyến phố tại Caracas, xe cứu hỏa được triển khai dày đặc. Mặt tiền của nhiều công trình bị hư hại nghiêm trọng. Nhiều nhân chứng cho biết các bức tường căn hộ của họ bị nứt toác và kính vỡ vụn. Tình trạng mất điện và gián đoạn kết nối internet cũng xảy ra trên diện rộng tại thủ đô.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ đã phát cảnh báo đến các khu vực bờ biển Venezuela, Curacao và Bonaire và tại các quần đảo trong khu vực, do lo ngại những đợt sóng nguy hiểm. Tuy nhiên, những cảnh báo này đã được dỡ bỏ sau đó.