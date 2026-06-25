Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Động đất làm rung chuyển Venezuela, kích hoạt cảnh báo sóng thần

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng

Một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực trung bắc Venezuela vào chiều 24.6 (giờ địa phương), khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Caracas đổ sập.

Đài CNN dẫn thông tin từ Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho hay trận động đất có cường độ sơ bộ là 7,5 độ Richter, xảy ra 40 giây sau khi một dư chấn 7,2 độ làm rung chuyển khu vực. Tâm chấn nằm cách thủ đô Caracas khoảng 160 km về phía tây, ở độ sâu 13 km.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello xác nhận nhiều tòa nhà và nhà dân tại Caracas đã sụp đổ.

Động đất 7,5 độ làm rung chuyển Venezuela, cảnh báo sóng thần được kích hoạt - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong tòa nhà đổ nát tại thủ đô Caracas, Venezuela sau trận động đất ngày 24.6

ẢNH: AFP

Hiện chưa có ước tính về thương vong và ông Cabello cho biết các quy trình ứng phó khẩn cấp đang được kích hoạt. Các đoạn video từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ đang trèo lên đống đổ nát của một tòa nhà ở thủ đô để tìm kiếm nạn nhân.

Bà Coro Martinez (56 tuổi), sống ở phía đông Caracas, kể lại với Reuters: "Có một tiếng động rất lớn. Đồ đạc trong nhà và trong tủ lạnh rơi vỡ loảng xoảng. Tôi chưa từng trải qua chuyện gì như thế này".

Hình ảnh thiệt hại do trận động đất gây ra ở Venezuela

Cơn địa chấn đã khiến người dân thủ đô hoảng loạn tháo chạy ra đường. Trên các tuyến phố tại Caracas, xe cứu hỏa được triển khai dày đặc. Mặt tiền của nhiều công trình bị hư hại nghiêm trọng. Nhiều nhân chứng cho biết các bức tường căn hộ của họ bị nứt toác và kính vỡ vụn. Tình trạng mất điện và gián đoạn kết nối internet cũng xảy ra trên diện rộng tại thủ đô.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ đã phát cảnh báo đến các khu vực bờ biển Venezuela, Curacao và Bonaire và tại các quần đảo trong khu vực, do lo ngại những đợt sóng nguy hiểm. Tuy nhiên, những cảnh báo này đã được dỡ bỏ sau đó.

Tin liên quan

Liên tiếp động đất mạnh xảy ra ở Trung Quốc, Indonesia

Liên tiếp động đất mạnh xảy ra ở Trung Quốc, Indonesia

Một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter xảy ra ở tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc vào chiều 16.6. Trước đó cùng ngày, một trận động đất 6,7 độ Richter được ghi nhận tại Indonesia.

Lực nén ở đứt gãy bang California đạt đỉnh trong 1.000 năm, tăng nguy cơ động đất

Khám phá thêm chủ đề

động đất ở Venezuela Venezuela Động đất

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận