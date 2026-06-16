Liên tiếp động đất mạnh xảy ra ở Trung Quốc, Indonesia

Theo Tân Hoa xã, trận động đất xảy ra vào khoảng 17 giờ theo giờ địa phương tại khu vực núi cao thuộc châu tự trị Hải Tây, tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km. Tính đến 18 giờ 40 phút cùng ngày, các nhà chức trách xác nhận động đất đã làm 1 người chết và 4 người bị thương.

Khu vực tâm chấn của động đất 6,3 độ Richter (ngôi sao vàng) ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc ngày 16.6 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRUNG TÂM KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT MỸ

Chỉ trong vòng 40 phút sau trận động đất chính, CENC ghi nhận thêm 7 dư chấn liên tiếp tại khu vực Hải Tây. Các dư chấn này có độ lớn dao động từ 3,0 đến 4,9 độ Richter và đều nằm ở cùng độ sâu 10 km.

Hoàn Cầu thời báo đưa tin toàn bộ nhân viên, công nhân đang làm việc tại các mỏ than gần tâm chấn đã được sơ tán khẩn cấp và an toàn. Lực lượng cứu hộ lập tức được điều động tiến đến hiện trường để tìm kiếm những người có khả năng mắc kẹt.

Cơ quan quản lý động đất tỉnh Thanh Hải cũng đã cử một đội phản ứng khẩn cấp gồm 10 nhân viên cùng 2 phương tiện chuyên dụng đến vùng tâm chấn để triển khai công tác cứu nạn toàn diện. Hiện giới chức địa phương vẫn đang tiến hành kiểm tra, thống kê chi tiết các thiệt hại về người cũng như tài sản.

Trong một diễn biến khác, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển một phần đảo Sulawesi, Indonesia trong sáng 16.6, với tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, AFP đưa tin. Thiệt hại rải rác được ghi nhận. Một số công trình bị hư hại nặng nề với mái nhà bị sập một phần, tường vỡ và các mảnh vụn vương vãi nhiều nơi. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia cho biết vẫn đang thu thập thông tin về thiệt hại.

Giới chức Indonesia đánh giá không có nguy cơ xảy ra sóng thần, song cảnh báo dư chấn có thể tiếp tục.

Bệnh nhân được sơ tán khỏi bệnh viện ở thành phố Palu, Indonesia sau trận động đất ngày 16.6 ẢNH: AP



