Trung Quốc: Động đất làm sập 13 tòa nhà, hơn 7.000 người sơ tán

Giới chức Trung Quốc xác nhận 2 nạn nhân thiệt mạng là một cặp vợ chồng, gồm người đàn ông 63 tuổi và người phụ nữ 53 tuổi. Theo Đài CCTV và Tân Hoa xã ngày 18.5, bốn người khác đã được đưa đến bệnh viện, song không ai bị thương nguy hiểm đến tính mạng.

Một cụ ông 91 tuổi - được báo mất tích trước đó - đã được tìm thấy và chuyển đến bệnh viện điều trị.

Các nhân viên cứu hộ đi ngang qua một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 18.5.2026

ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, 13 tòa nhà đã bị sập sau trận động đất. Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy người dân tháo chạy khỏi các tòa nhà cao tầng, trong khi nhiều ngôi nhà bị hư hại, đổ nát.

Lực lượng cứu hộ đội mũ bảo hiểm lội qua đống gạch vụn, sử dụng chó nghiệp vụ để tìm dấu hiệu sự sống và điều máy xúc dọn dẹp hiện trường.

Tính đến chiều 18.5, công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp diễn với 51 xe cứu hỏa, xe cứu hộ cùng hơn 300 nhân viên được triển khai. Giới chức địa phương đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại và tìm kiếm người mất tích.

Giới chức địa phương cảnh báo một số gián đoạn giao thông có thể xảy ra trong quá trình kiểm tra an toàn hạ tầng. Hệ thống liên lạc, điện, nước, khí đốt và giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng nhìn chung vẫn hoạt động bình thường.

Trung Quốc thường xuyên hứng chịu động đất, đặc biệt tại các khu vực phía tây và tây nam. Hồi tháng 1.2025, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra gần khu vực chân núi Himalaya ở Tây Tạng, khiến ít nhất 126 người thiệt mạng, san bằng hàng trăm ngôi nhà và gây rung chấn lan sang Nepal, Bhutan và Ấn Độ.