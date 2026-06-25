Venezuela ban bố khẩn cấp, lo ngại thương vong lớn sau động đất kép

Phát biểu trên truyền hình ngày 24.6 theo giờ địa phương, bà Rodriguez ban bố tình trạng khẩn cấp và xác nhận đã có người thiệt mạng, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân. Bà Rodriguez không nêu ra con số thương vong cụ thể, Al Jazeera đưa tin ngày 25.6.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính số người chết có thể dao động từ 10.000 đến 100.000 người. Các nhà chức trách Venezuela chưa đưa ra báo cáo hay các ước tính ban đầu.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong tòa nhà đổ sập do động đất tại thủ đô Caracas, Venezuela ngày 24.6 ẢNH: AP

Nạn nhân bị thương do động đất ở Venezuela được đưa đi cấp cứu ẢNH: AP

USGS cho hay trận động đất đầu tiên mạnh 7,2 độ Richter xảy ra gần thành phố San Felipe vào chiều 24.6 theo giờ địa phương, cách thủ đô Caracas của Venezuela hơn 280 km về phía tây. Ngay sau đó, đất nước hứng chịu một trận động đất khác mạnh 7,5 độ Richter gần thị trấn Yumare.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello kêu gọi người dân rời khỏi nhà và chờ đợi bên ngoài do lo ngại xảy ra dư chấn. Ông nêu thêm công tác đánh giá thiệt hại đang được tiến hành và nguồn cung cấp khí đốt đã bị ngắt để phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố.

Viết trên mạng xã hội, Bộ Ngoại giao Mexico đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân Venezuela về những thiệt hại do động đất. Mexico khẳng định sẽ sát cánh cùng người dân Venezuela.

Tòa nhà đổ sập đè ô tô sau trận động đất ở Venezuela ngày 24.6 ẢNH: AP

Người dân được khuyến cáo rời khỏi các tòa nhà do lo ngại dư chấn sau động đất ẢNH: AP

Đại sứ quán Mỹ tại Caracas hôm 24.6 đã đưa ra cảnh báo cho công dân Mỹ ở Venezuela, khuyên họ tìm nơi trú ẩn an toàn và tránh các khu vực bị thiệt hại.

Theo CNN, chỉ trong chưa đầy 24 giờ đã xuất hiện liên tiếp các trận động đất ở nhiều khu vực: động đất 6,9 độ ở Nhật Bản, 7,5 và 7,2 độ ở Venezuela, 5,6 độ ở bang California (Mỹ).

Hình ảnh thiệt hại do trận động đất gây ra ở Venezuela

CNN dẫn lời chuyên gia địa chất học Lucy Jones cho biết thời điểm có thể trùng hợp, thế nhưng khác vị trí và không có mối liên quan giữa các trận động đất. Bà nói rằng các trận động đất lớn cách nhau hàng ngàn km thường không làm tăng khả năng xảy ra một trận động đất lớn khác ở nơi khác.