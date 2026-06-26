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Vì sao trận động đất kép tàn phá Venezuela?
Video Thế giới

Vì sao trận động đất kép tàn phá Venezuela?

La Vi
La Vi
Hàng trăm người tại Venezuela bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và rất nhiều người còn bị mất tích vào hôm 25.6, sau khi hai trận động đất mạnh tàn phá các khu vực tại thủ đô Caracas và vùng lân cận, làm hàng trăm người thiệt mạng, nhiều tòa nhà hư hại và khiến hàng nghìn người mất nhà cửa.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất mạnh 7,2 độ đã xảy ra cách thủ đô Caracas khoảng 160 km về phía tây vào tối 24.6. Chưa đầy một phút sau đó, một trận động đất khác mạnh 7,5 độ – trận mạnh nhất kể từ năm 1900 – đã tiếp tục ập đến.

Theo ông Mark Allen, Trưởng Khoa Khoa học Trái đất (Đại học Durham), cho biết tâm chấn "tương đối nông" của các trận động đất tại Venezuela phần nào lý giải mức độ tàn phá nghiêm trọng.

Ông Allen giải thích: "Độ sâu mà một trận động đất khởi phát, nơi nó bắt đầu, thực sự rất quan trọng bởi vì nó càng xảy ra sâu bên trong lòng đất thì khoảng cách giữa điểm đó và bề mặt Trái Đất - nơi chúng ta đang sinh sống - càng lớn, giúp cho các sóng năng lượng có đủ khoảng cách để suy giảm, để tắt dần khi di chuyển ra xa khỏi tâm chấn. Và từ các báo cáo ban đầu, có vẻ như trong trường hợp của hai trận động đất này tại Venezuela, tâm chấn tương đối nông trong mảng kiến tạo của trái đất - lớp mà chúng ta gọi là vỏ trái đất".

"Nhưng điều dường như đã xảy ra ở đây là ứng suất đã tích tụ trên một đứt gãy, đến mức nó trượt, vỡ ra và tạo ra trận động đất khủng khiếp này. Nhưng năng lượng giải phóng và ứng suất được truyền từ sự kiện đầu tiên đó, tôi tin là chỉ khoảng 40 giây sau, có thể đã kích hoạt trận động đất thứ hai trên một đứt gãy lân cận vốn đã gần đến điểm sắp sụp đổ. Điều này đã đẩy nó vượt qua ngưỡng, khiến khu vực này phải hứng chịu không phải một mà là hai sự kiện hủy diệt trong một khoảng thời gian rất ngắn", ông nói thêm.

Ông Allen cảnh báo rằng các dư chấn dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong những tuần và tháng tới.

Vì sao hai trận động đất tại Venezuela gây thiệt hại nghiêm trọng? - Ảnh 1.

Một tòa nhà hư hại do động đất tại La Guaira, Venezuela

ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Y tế Carlos Alvarado cuối ngày 25.6 cho biết các cơ sở y tế đã tiếp nhận thi thể của khoảng 235 nạn nhân thiệt mạng. Ông không công bố tổng số thương vong.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết có 200 người bị mắc kẹt, đồng thời 250 tòa nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Ít nhất tám bệnh viện, trụ sở Hội Chữ thập đỏ Venezuela và Đại sứ quán Pháp nằm trong số các tòa nhà được báo cáo là bị hư hại nghiêm trọng.

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cho biết khoảng 70.000 gia đình tại bang La Guaira đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

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Venezuela Động đất thảm họa

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