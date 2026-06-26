Venezuela chạy đua tìm người sống sót sau thảm họa động đất, thương vong tăng cao

Một chiếc xe bị đè bẹp dưới tòa nhà đổ sập sau các trận động đất tại bang La Guaira ảnh: ap

Những tòa nhà bị nứt vỡ, đổ sập hoặc nghiêng một cách nguy hiểm sau khi hai trận động đất 7,2 độ Richter và 7,5 độ Richter nối tiếp nhau giáng xuống miền bắc Venezuela trong chưa đầy 1 phút vào đêm 24.6 (giờ địa phương).

Các đợt dư chấn mạnh vẫn tiếp tục xuất hiện vào ngày hôm sau. Đến sáng nay 26.6 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông báo số người chết đã lên đến 188 người, và 1.520 người bị thương, theo AFP.

Ảnh vệ tinh cho thấy các tòa nhà chung cư ở La Guaira trước và sau khi động đất ảnh: ap

Số thương vong dự kiến còn tăng trong lúc các nỗ lực cứu hộ diễn ra một cách khó khăn vì thiếu nhân lực và trang thiết bị. Hiện vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt bên dưới những tòa nhà đổ nát.

Tại một thành phố thuộc bang La Guaira, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía bắc Caracas, những tiếng kêu cứu vang lên từ bên dưới một tòa nhà bị sập.

"Họ vẫn còn sống… Chúng tôi không thể làm gì. Chúng tôi không có công cụ nào và chẳng có cách nào để cứu họ", AFP dẫn lời một cư dân tên Antonio Bermudez.

Các thành viên của đội tìm kiếm cứu hộ của quân đội Mexico chuẩn bị khởi hành từ căn cứ không quân ở Mexico City đến hỗ trợ Venezuela ảnh: ap

Các đội ngũ cứu hộ quốc tế đang trên đường đến

Một nhân viên cứu hộ không nêu tên cho hay tình hình đang rất khó khăn do thiếu nhân lực được đào tạo và hạn chế nghiêm trọng về vấn đề kỹ thuật.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã đến La Guaira hôm 25.6 sau khi khu vực được tuyên bố là "vùng thảm họa".

Trong khi đó, Giám đốc Ủy ban Cứu hộ Quốc tế Venezuela Nicole Kast mô tả tình hình tại các địa phương là thảm khốc.

Venezuela đã nhận được những lời đề nghị hỗ trợ từ khắp nơi trên thế giới, với Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Mexico nằm trong số những nước gửi chuyên gia và các đội cứu hộ đến Venezuela.

Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Iran cũng muốn giúp đỡ, trong khi Giáo hoàng Leo XIV đã gửi khoản viện trợ khẩn cấp ban đầu trị giá 100.000 euro cho nước này.

Về phần mình, Mỹ thông báo sẽ gửi 150 triệu USD tiền hỗ trợ cho Venezuela.