Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất

Ngày 25.6, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về các trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela vào ngày 24.6 và công tác bảo hộ công dân Việt Nam trong vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, được tin vụ động đất tối 24.6 đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhân dân Venezuela, ngày 25.6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ẢNH: THẢO PHẠM

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa có chuyến thăm chính thức Venezuela đã gửi lời thăm hỏi trực tiếp. "Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ Venezuela một cách phù hợp", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, các công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Venezuela an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang phối hợp với các cơ quan sở tại để theo dõi tình hình, hỗ trợ và bảo hộ công dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Bà Phạm Thu Hằng khuyến cáo công dân cần hỗ trợ khẩn cấp liên hệ tới đường dây nóng của đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, cũng như tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.

Cũng tại họp báo, cập nhật thông tin và các biện pháp bảo hộ đối với công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ cháy tại Trung tâm thương mại Sadovod, bà Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, vừa qua đã xảy ra vụ cháy tại Trung tâm thương mại Sadovod ở Moscow khiến một số hộ kinh doanh người Việt bị ảnh hưởng.

"Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã cử cán bộ tới hiện trường, trao đổi với Ban quản lý Trung tâm thương mại để nắm tình hình, động viên và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với bà con bị ảnh hưởng. Cho đến nay, bà con đã được tạo điều kiện để tiếp tục kinh doanh", bà Phạm Thu Hằng chia sẻ.

Liên quan đến việc ngày 16.6 Tòa Phá án Pháp đã mở phiên giám đốc thẩm vụ bà Trần Tố Nga kiện 14 tập đoàn hóa chất Mỹ liên quan đến chất độc da cam, dioxin, bà Phạm Thu Hằng khẳng định, dù chiến tranh đã đi qua nhưng những hậu quả nặng nề vẫn còn tác động sâu sắc đến đất nước và người dân Việt Nam, trong đó có những hậu quả lâu dài, nghiêm trọng đối với nạn nhân chất độc da cam, dioxin.



"Một lần nữa, chúng tôi ủng hộ việc các nạn nhân của chất độc da cam, dioxin yêu cầu các công ty hóa chất sản xuất và cung cấp chất độc da cam, dioxin cho Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam có trách nhiệm khắc phục hậu quả đã gây ra", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.