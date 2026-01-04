Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay ở Venezuela

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
04/01/2026 07:52 GMT+7

Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela, kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam liên quan đến tình hình Venezuela hiện nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela.

Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay ở Venezuela- Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: BNG

"Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới", bà Hằng khẳng định.

Trước tình hình căng thẳng ở Venezuela diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây mất an toàn cho công dân, Bộ Ngoại giao khuyến cáo, công dân Việt Nam cân nhắc kỹ việc đến Venezuela vào thời điểm hiện tại.

Công dân Việt Nam đang ở Venezuela cần rời khỏi các khu vực nguy hiểm; thường xuyên theo dõi thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại và cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela).

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela: +58 212 635 7402, email: vnemb.ven@mofa.gov.vn.

- Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; email: baohocongdan@gmail.com.

Venezuela Bộ Ngoại giao Liên Hiệp Quốc
