Động đất kép tàn phá Venezuela, số người chết tăng vọt lên 920

Venezuela đang nỗ lực gượng dậy sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra tại miền bắc nước này ngày 24.6, chỉ cách nhau chưa đầy một phút. Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 26.6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez đã cập nhật số người chết, tăng mạnh so với con số 589 được công bố trước đó, đồng thời thông báo triển khai quân đội đến bang La Guaira, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Một người phụ nữ đi ngang qua một tòa nhà bị hư hại do động đất ở La Guaira, Venezuela ngày 25.6.2026 ẢNH: AP

Trưởng phái bộ viện trợ Liên Hiệp Quốc Tom Fletcher nói với AFP rằng hơn 50.000 người vẫn mất tích sau thảm họa. Ông cho biết công tác tìm kiếm trong đống đổ nát là "một nhiệm vụ khổng lồ", trong khi Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cảnh báo số thương vong có thể vượt 10.000 người.

Tại La Guaira, các nhân viên cứu hộ dùng búa tạ phá bê tông, đồng thời kêu gọi "im lặng tuyệt đối" để lắng nghe tiếng kêu cứu từ bên dưới đống đổ nát. Nhiều gia đình tuyệt vọng tự đào bới bằng tay để tìm người thân.

"Con trai tôi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và không có máy móc nào để đưa nó ra ngoài", bà Yamileth Jimenez nói về con trai 19 tuổi, bị kẹt trong tòa chung cư 7 tầng bị sập ở La Guaira, ngoại ô thủ đô Caracas.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất xảy ra ở Tucacas, Venezuela ngày 26.6.2026 ẢNH: REUTERS

Chính phủ Venezuela xác nhận ít nhất 250 tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy. Tám bệnh viện, trụ sở Hội Chữ thập đỏ Venezuela và Đại sứ quán Pháp nằm trong số các công trình bị thiệt hại nặng. La Guaira, bang ven biển giáp Caracas và là nơi đặt sân bay chính của Venezuela, chịu tổn thất đặc biệt nghiêm trọng.

Thảm họa khiến hàng ngàn người mất nhà cửa trong bối cảnh Venezuela đang đối mặt với bất ổn kinh tế, chính trị, làn sóng di cư lớn và hệ thống hạ tầng xuống cấp. Nhiều khu khu ổ chuột tạm bợ trên các sườn đồi, gọi là "barrios", bị ảnh hưởng nặng.

Venezuela chạy đua cứu hàng trăm người mắc kẹt sau thảm họa động đất kép

Nhiều nước đã cam kết viện trợ nhân đạo và hỗ trợ cứu hộ cho Venezuela. Mỹ cho biết sẽ triển khai đội cứu hộ, máy bay vận tải, trực thăng và huy động 150 triệu USD viện trợ. Mỹ cũng nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế có thể cản trở hoạt động cứu trợ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Washington "sẵn sàng, mong muốn và có khả năng giúp đỡ". Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Lầu Năm Góc sẽ hỗ trợ hậu cần và hoạt động tại sân bay bị hư hại gần Caracas. Ông Rodriguez cũng cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin vì các nỗ lực hỗ trợ.

Các thành viên của không quân Mỹ mang theo thiết bị và nhu yếu phẩm hỗ trợ Venezuela ngày 26.6.2026 ẢNH: REUTERS

Liên Hiệp Quốc cho biết đang điều phối các đội cứu hộ quốc tế và kêu gọi "một nỗ lực tập thể khổng lồ", trong bối cảnh khoảng 8 triệu người tại Venezuela đã cần hỗ trợ nhân đạo ngay cả trước khi động đất xảy ra.

Phái đoàn nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Venezuela kêu gọi chính phủ dỡ bỏ hạn chế đối với một số mạng xã hội, nhấn mạnh kết nối internet là "vấn đề sống còn" trong cứu hộ. Công ty Starlink của SpaceX cho biết sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí đến ngày 25.7 tại các khu vực bị ảnh hưởng và triển khai thiết bị đầu cuối để khôi phục liên lạc.

Reuters đưa tin chiều 26.6, một trận động đất mới xảy ra ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela. Theo Cơ quan giám sát động đất châu Âu - Địa Trung Hải, trận động đất có cường độ 4,9 độ Richter, được cảm nhận tại Caracas và Maracay, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ dư chấn trong lúc công tác cứu hộ vẫn tiếp diễn.