Động đất Venezuela: 35 người được cứu sống, gần 200 tòa nhà sụp đổ hoàn toàn





Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez ngày 28.6 thông báo khoảng 774 tòa nhà bị hư hại nặng trong hai trận động đất liên tiếp mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra vào tối 24.6, trong đó có 189 tòa nhà bị sập hoàn toàn, theo AFP. Ông Rodriguez còn nói rằng đã có 1.450 người chết và 3.150 người bị thương.

Một chú chó cứu hộ thuộc đội tìm kiếm và cứu nạn Argentina đang tìm kiếm thi thể trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở bang La Guaira thuộc Venezuela vào ngày 28.6 Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hôm 28.6 có một tin vui khi các đội cứu hộ kéo ra được hai cha con còn sống sau 4 ngày bị chôn vùi dưới một tòa nhà bị sập ở bang La Guaira. Bang La Guaira là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.

Đó là một cảnh tượng mang lại hy vọng cho các nhân viên cứu hộ Pháp và Mỹ đang hoạt động trong khu vực khi họ chạy đua với thời gian để tìm kiếm thêm những người sống sót. Trước đó, chính phủ Venezuela thông báo tính đến tối 27.6 đã có ít nhất 33 người đã được cứu sống, trong đó có một số trẻ em.

Tuy nhiên, AFP đưa tin hàng chục ngàn người được cho là vẫn còn mất tích, làm dấy lên lo ngại rằng thời gian tìm kiếm người sống sót đang cạn dần. Các chuyên gia cho hay 72 giờ đầu tiên sau thảm họa thiên nhiên là khoảng thời gian ngắn ngủi để cứu người sống sót. Sau đó, việc tìm kiếm thường chuyển sang tìm kiếm thi thể.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez hôm 28.6 đã ca ngợi lực lượng cứu hộ vì vẫn đang tìm thấy những người sống sót trong đống đổ nát. "Hôm nay, chúng ta đã cứu được những người vẫn còn sống, nên những nỗ lực này sẽ tiếp diễn. Chúng ta luôn giữ vững hy vọng", bà Rodriguez nhấn mạnh.

Số người chết trong trận động đất ở Venezuela vượt 1.400

Tại khu phố San Bernardino ở thủ đô Caracas, các tình nguyện viên đã trèo qua một tòa nhà bị sập, sử dụng máy khoan để phá vỡ bê tông và tạo thành các hàng để dọn dẹp đống đổ nát bằng tay. Còn tại Chacao, một khu vực khác của thủ đô, những màn hình điện tử lớn trên một tòa nhà thường dùng để quảng cáo đang chiếu hình ảnh những người mất tích nhằm giúp tìm kiếm họ.

Máy bay trực thăng của Mỹ đã vận chuyển hàng viện trợ, và thêm 230 binh sĩ Mỹ đang đến Venezuela để giúp mở rộng năng lực sân bay và mở lại một cảng biển quan trọng nhằm thúc đẩy các nỗ lực cứu trợ, theo AFP dẫn thông báo hôm 28.6 từ Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ. Nước này trước đó đã cử một đội ứng phó thảm họa gồm 250 người.

Tổng thống lâm thời Rodriguez cho hay 24 quốc gia đã gửi 521 tấn hàng cứu trợ, 86 đơn vị có chó được huấn luyện để tìm kiếm người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, và hơn 2.700 nhân viên tìm kiếm và cứu hộ.