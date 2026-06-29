Những phép màu sau trận động đất kép tại Venezuela

Đây là một khoảnh khắc mang lại hy vọng cho các đội cứu hộ của Pháp và Mỹ đang làm việc trong khu vực, khi họ chạy đua với thời gian để tìm kiếm thêm những người sống sót.

Theo Reuters ngày 29.6, các nhân viên cứu hộ đã khiêng hai cha con - cả hai đều trong tình trạng suy kiệt và đeo khẩu trang - trên những chiếc cáng tạm được làm bằng vải, băng qua những con phố ngổn ngang gạch đá để đưa lên xe cứu thương đang chờ sẵn, trong khi rất đông người dân tập trung xung quanh các phương tiện cứu hộ tại La Guaira.

Đội cứu hộ khiêng một người ra khỏi đống đổ nát tại La Guaira (Venezuela) ngày 28.6 ẢNH: REUTERS

La Guaira là bang ven biển ở miền bắc Venezuela, là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất xảy ra hôm 24.6, khiến ít nhất 1.450 người thiệt mạng và hàng ngàn người mất tích.

Việc giải cứu hai cha con diễn ra sau 12 giờ nỗ lực liên tục của các đội cứu hộ. Họ đã sử dụng các camera chuyên dụng để tìm kiếm trong đống đổ nát và xử lý cẩn thận những khối bê tông không ổn định nhằm tiếp cận các nạn nhân bị mắc kẹt.

"Họ vô cùng suy kiệt, đúng như tình trạng của bất kỳ nạn nhân nào bị mắc kẹt dưới đống đổ nát suốt 4 ngày. Vì vậy, chúng tôi đang làm mọi cách để bù nước và sử dụng nhiều loại thuốc trong quá trình đưa họ ra ngoài, vốn diễn ra rất chậm", một thành viên của lực lượng An ninh dân sự Pháp cho biết.

Một người đàn ông được đưa ra xe cấp cứu sau khi được cứu từ dưới đống đổ nát tại La Guaira ngày 28.6 ẢNH: REUTERS

Đội cứu hộ tại khu vực này gồm các thành viên của An ninh dân sự Pháp và lực lượng Tìm kiếm và Cứu nạn đô thị quận Fairfax (bang Virginia, Mỹ). Một ngày trước đó, họ đã giải cứu thành công một người mẹ cùng em bé 9 tháng tuổi.

Trước khi đưa hai cha con ra ngoài, lực lượng cứu hộ đã chuẩn bị dịch truyền tĩnh mạch và dọn dẹp các mảnh vỡ. Trong khi đó, những thành viên khác vẫn ở lại bên đống đổ nát để tiếp tục tìm kiếm dấu hiệu sự sống và liên lạc với đồng đội đang làm việc giữa tàn tích.

Cũng tại La Guaira, đội cứu hộ đã cứu sống một phụ nữ cùng đứa con trai mới 18 ngày tuổi vào hôm 26.6, theo AP. Đoạn phim quay cảnh đứa bé đoàn tụ với cha đã được lan truyền, thu hút sự chú ý toàn cầu khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất kép.

Chạy đua cứu nạn nhân động đất Venezuela khi số người chết vượt 1.400

Ít nhất 33 người đã được giải cứu trong cuối tuần qua. Tuy nhiên, hàng chục ngàn người vẫn còn mất tích, làm gia tăng lo ngại rằng thời gian để tìm thấy những người sống sót đang dần cạn kiệt.

Theo các chuyên gia, sau 72 giờ kể từ khi xảy ra động đất, khả năng tìm thấy nạn nhân còn sống dưới đống đổ nát sẽ giảm mạnh.