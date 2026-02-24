Tác động ngầm của ông Trump trước khi Mexico tiêu diệt trùm ma túy El Mencho

Lệnh truy nã trùm ma túy El Mencho do Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng hồi năm 2024 ẢNH: AP

Tờ New York Post ngày 24.2 đưa tin Mexico đã âm thầm dẫn độ gần 100 nghi phạm buôn ma túy thuộc các băng nhóm sang Mỹ để xét xử, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái gọi các nhóm này là tổ chức khủng bố nước ngoài và gây áp lực buộc chính phủ Mexico phải hợp tác.

Trong số các nghi phạm có anh trai của trùm ma túy El Mencho, tên thật là Nemesio Oseguera Cervantes, thủ lĩnh tàn bạo của băng nhóm Jalisco New Generation (CJNG), kẻ đã bị quân đội Mexico tiêu diệt hôm 22.2.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hầu hết trong số 92 bị cáo được bàn giao cho phía Mỹ đã có yêu cầu dẫn độ nhưng không được Mexico đồng ý trong thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

"Như Tổng thống Trump đã nói rõ, các băng nhóm ma túy là khủng bố và Bộ Tư pháp quyết tâm tiêu diệt các băng nhóm ma túy cùng các băng nhóm xuyên quốc gia", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết về đợt chuyển giao đầu tiên bắt đầu từ tháng 2.2025.

"Chúng tôi sẽ truy tố những tên tội phạm này đến cùng theo pháp luật để tôn vinh những nhân viên thực thi pháp luật dũng cảm, những người đã cống hiến sự nghiệp - và trong một số trường hợp, hy sinh cả tính mạng - để bảo vệ những người vô tội khỏi tai họa của các băng nhóm ma túy bạo lực", theo bà Bondi.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chính phủ Mexico đã quyết định bắt giữ hàng chục tội phạm bị truy nã sau khi chính quyền của ông Trump tuyên bố sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc hơn.

"Đây là một thành tựu mang tính bước ngoặt khác trong sứ mệnh của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tiêu diệt các băng nhóm ma túy", bà Bondi nói về đợt dẫn độ mới nhất được công bố hồi tháng trước.

Bà nói thêm rằng các thành viên bị cáo buộc của băng nhóm ma túy, "bao gồm cả những kẻ khủng bố từ băng nhóm Sinaloa, CJNG và những kẻ khác - giờ đây sẽ phải trả giá cho tội ác của chúng chống lại người dân Mỹ trên đất Mỹ".

Trong số những tội phạm ma túy đầu tiên được máy bay quân sự Mexico đưa vào Mỹ hồi tháng 2 năm ngoái có Antonio Oseguera Cervantes, biệt danh Tony Montana theo tên nhân vật trong phim Scarface. Nghi phạm này là anh trai của trùm ma túy El Mencho.

Người này bị cáo buộc đã giúp lãnh đạo CJNG cùng với "El Mencho", và bị buộc tội buôn bán cocaine và ma túy đá.

Tổng cộng, quân đội Mexico đã bàn giao 92 tội phạm nguy hiểm đến Mỹ trong 3 đợt, bắt đầu từ tháng 2.2025. Những nghi phạm này bị truy nã vì các tội danh từ buôn người và buôn bán ma túy đến rửa tiền, tống tiền và giết người. Các vụ án sẽ được xét xử tại 13 tiểu bang và Washington D.C.