Chi tiết mức lương, phụ cấp trong quân đội từ ngày 1.7.2026

Đơn vị tự chủ tài chính được áp dụng mức lương cơ sở 2,53 triệu/tháng

Theo đó, từ ngày 1.7.2026, mức lương cơ sở được nâng lên 2,53 triệu đồng/tháng, thực hiện áp dụng với các đối tượng gồm: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức, công chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan, binh sĩ, học viên cơ yếu hưởng phụ cấp hoặc sinh hoạt phí; người lao động hợp đồng xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Lương cơ sở quân đội tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1.7.2026 ẢNH: PHAN DIỆP

Thông tư cũng quy định cách tính lương và phụ cấp theo mức lương cơ sở mới. Theo đó, mức lương cơ bản bằng hệ số lương hiện hưởng x 2,53 triệu đồng; mức p hụ cấp quân hàm (hạ sĩ quan, binh sĩ) bằng h ệ số phụ cấp hiện hưởng × 2,53 triệu đồng ; mức p hụ cấp tính theo hệ số bằng h ệ số phụ cấp được hưởng theo quy định × 2,53 triệu đồng; mức trợ cấp tính theo mức lương cơ sở bằng số tháng được hưởng trợ cấp theo quy định × 2,53 triệu đồng...

Về tổ chức thực hiện, thông tư quy định các cơ quan, đơn vị lập bảng lương, phụ cấp để cấp phát cho các đối tượng được hưởng. Trường hợp các đối tượng được áp dụng trên (ngoài người lao động hợp đồng) có quyết định điều động công tác sang cơ quan, đơn vị khác trước khi thông tư này có hiệu lực thi hành thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận đối tượng căn cứ vào yếu tố ghi trong ‘‘Giấy giới thiệu cung cấp tài chính” của đơn vị cũ, lập danh sách cấp phát, truy lĩnh phần chênh lệch theo quy định.

Các doanh nghiệp, đơn vị tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang thực hiện thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, Nghị định số19/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng được áp dụng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương và mức phụ cấp lương làm căn cứ tính đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động cho các đối tượng được hưởng.

Nguồn kinh phí thực hiện do doanh nghiệp, đơn vị tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tự bảo đảm.

Khi cấp phát tiền lương cho các đối tượng được hưởng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tính thu các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Lương đại tướng quân đội hơn 26,3 triệu đồng/tháng

Đáng chú ý, Thông tư 74 cũng đính kèm các phụ lục chi tiết về bảng lương cho từng cấp bậc trong quân đội, áp dụng từ ngày 1.7.2026. Trong đó, mức lương cao nhất là đại tướng, mức 26.312.000 đồng với hệ số 10,4; thấp nhất là thiếu úy, ở mức 10.626.000 đồng với hệ số 4,2.

Bảng lương về cấp bậc quân hàm sĩ quan áp dụng từ 1.7.2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bảng nâng lương về cấp bậc quân hàm sĩ quan áp dụng từ 1.7.2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thông tư cũng hướng dẫn về nâng lương cấp bậc quân hàm. Theo đó, khi được nâng lương lần 1, đại tướng có hệ số 11,00 tương ứng với mức lương 27.830.000 đồng; thượng tướng có hệ số 10,40 với mức lương 26.312.000 đồng; trung tướng có hệ số 9,80 với mức lương 24.794.000...

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