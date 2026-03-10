Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục Chính trị về nhiệm vụ năm 2026

Dự hội nghị có đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị ẢNH: BQP

Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương Tổng cục Chính trị đã chủ động tham mưu, chỉ đạo, triển khai toàn diện, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân năm 2025, góp phần quan trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Tổng cục Chính trị tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của cấp trên; chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy T.Ư lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: BQP

Nghiên cứu, triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn.

Triển khai các biện pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch

Cạnh đó, tăng cường công tác nắm, quản lý tình hình chính trị nội bộ; rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị các đối tượng. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quân đội.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội; làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội hiện đại; phát triển công nghiệp quốc phòng, khoa học công nghệ; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị ẢNH: BQP

Tập trung xây dựng các cơ quan, đơn vị thuộc tổng cục vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Nâng cao chất lượng phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, Tổng cục Chính trị đã quán triệt, triển khai toàn diện, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân; tập trung tuyên truyền các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư, góp phần củng cố sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn quân...

Tổng cục Chính trị đã tham mưu, phối hợp tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tiêu biểu như kỷ niệm 50 năm Ngày đất nước thống nhất; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9...

Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tiến hành chặt chẽ, hiệu quả; kỷ luật Đảng được giữ vững.

Công tác cán bộ được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định; chủ động tham mưu nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031...