Thời sựPháp luậtChi tiết số tiền ông Lê Thanh Thản phải bồi thường cư dân CT6 Kiến HưngTuyến Phan 26/11/2026 19:37 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Ông Lê Thanh Thản phải bồi thường 79 căn hộ không có sổ đỏ, đã xây dựng 13 năm. Trong đó, căn chung cư đắt nhất hơn 6,8 tỉ đồng, căn liền kề đắt nhất hơn 17 tỉ đồng. Chi tiết số tiền ông Lê Thanh Thản phải bồi thường cho cư dân CT6 Kiến Hưng, theo bản án TAND TP.Hà Nội tuyên chiều 26.11ĐỒ HỌA: TUYẾN PHAN (SỬ DỤNG AI) Tin liên quan 'Căn hộ ông Lê Thanh Thản' 13 năm không sổ đỏ, 'đắt' nhất hơn 17 tỉTòa xác định giá trị căn hộ chung cư không được cấp sổ đỏ tại CT6 Kiến Hưng cao nhất là hơn 6,8 tỉ đồng, trong khi nhà liền kề cao nhất hơn 17 tỉ đồng. Ông Lê Thanh Thản phải bồi thường cho cư dân theo mức giá này. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Lê Thanh Thản CT6 Kiến Hưng căn hộ CT6 kiến hưng
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