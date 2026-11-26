Chiều 26.11, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT Công ty Bemes, 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lừa dối khách hàng, trong vụ bán 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng nhưng không được cấp sổ đỏ.

Ngoài trách nhiệm hình sự, vấn đề được cư dân đặc biệt quan tâm là phán quyết về trách nhiệm bồi thường của ông Thản.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại tòa chiều 26.11 ẢNH: PHÚC BÌNH

Ông Lê Thanh Thản nhận án treo: Số phận 519 căn hộ không có sổ đỏ sẽ ra sao?

Chung cư giá cao nhất hơn 6,8 tỉ, nhà liền kề hơn 17 tỉ

Tại phần tuyên án, hội đồng xét xử viện dẫn Nghị quyết số 96/2026 của HĐND TP.Hà Nội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án liên quan đến ông Lê Thanh Thản. UBND TP.Hà Nội cũng đã ban hành các quyết định triển khai nghị quyết này.

Theo đó, trong số 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại CT6 Kiến Hưng (được xác định do ông Thản lừa dối bán cho cư dân), có 135 căn hộ thuộc diện buộc di dời hoặc phá dỡ, gồm 125 căn chung cư và 10 căn nhà liền kề.

Tòa buộc ông Thản phải trả lại tiền mua nhà, cộng thêm khoản tiền bồi thường cho chủ sở hữu 76 căn chung cư và 3 nhà liền kề. Mức bồi thường được xác định theo kết luận định giá hồi tháng 7.2026.

Trong đó, căn hộ chung cư có giá thấp nhất là hơn 1,1 tỉ đồng, cao nhất hơn 6,8 tỉ đồng (thuộc tháp CT6C xây ngoài quy hoạch). 3 căn nhà liền kề có mức giá lần lượt hơn 14 tỉ đồng, hơn 16 tỉ đồng và hơn 17 tỉ đồng.

Như vậy, tổng số tiền ông Thản phải bồi thường là hơn 259 tỉ đồng. Phần còn lại của 530 tỉ đồng đã nộp, ông Thản được tòa tuyên trả lại.

Với số căn hộ phải di dời còn lại hoặc phá dỡ còn lại, thuộc trường hợp đã thanh lý hoặc được cấp sổ đỏ, tòa kiến nghị tiếp tục xử lý theo quy định.

Ông Thản cùng Công ty Bemes còn phải bỏ ra chi phí để hoàn thiện thủ tục pháp lý, cơ sở hạ tầng, khắc phục sai phạm đối với các căn hộ thuộc diện được tồn tại.

Giá trị căn hộ CT6 Kiến Hưng được xác định thế nào?

Quá trình xét xử, một trong những nội dung được tranh luận nhiều nhất là việc xác định giá trị các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, để làm cơ sở trách nhiệm bồi thường của ông Lê Thanh Thản.

Hồ sơ vụ án cho thấy, giá trị 519 căn hộ tại thời điểm cư dân mua là 590 tỉ đồng. Đến thời điểm định giá mới nhất, giá trị tăng lên 2.047 tỉ đồng, gấp gần 4 lần.

Tháp CT6C với 438 căn hộ xây ngoài quy hoạch ẢNH: PHÚC BÌNH

Ông Thản không ý kiến gì về phần trách nhiệm hình sự, song cho rằng mức bồi thường áp theo kết luận định giá nêu trên là "cao quá".

Đại diện hội đồng định giá cho biết đã thu thập hơn 1.000 thông tin liên quan đến giá bất động sản tại khu vực CT6 Kiến Hưng trong 2 năm gần đây, có mức trung bình từ 53 - 56 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, luật sư của ông Thản cung cấp giá bán căn hộ khu vực CT6 Kiến Hưng hiện nay chỉ khoảng 38 - 40 triệu đồng/m2. Chưa kể, việc lấy giá căn hộ đã được cấp sổ đỏ để định giá những căn chưa đủ điều kiện cấp sổ là bất lợi cho bị cáo.

Đại diện viện kiểm sát thì cho rằng việc các căn hộ không được cấp sổ đỏ chính là hậu quả trực tiếp từ hành vi lừa dối khách hàng của ông Lê Thanh Thản.

Người dân đã thanh toán 100% giá trị để mua một tài sản hợp pháp, có sổ đỏ "chứ không phải bỏ tiền ra để mua một căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận".

Việc không giao được tài sản đúng cam kết và đến nay buộc người dân phải di dời khỏi căn hộ của mình là trách nhiệm của chủ đầu tư, phải bồi thường đúng bằng căn hộ có sổ đỏ hợp pháp tương đương trên thị trường.