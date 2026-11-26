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Chuyển động 12h: Cư dân CT6 Kiến Hưng được bồi thường nhà giá nào? | Miền Trung mưa lớn 600 mm

Tuyên án ông Lê Thanh Thản, cư dân CT6 Kiến Hưng được bồi thường nhà giá nào?

Chiều nay, TAND thành phố Hà Nội sẽ tuyên án đối với ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, trong vụ lừa bán 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Ngoài trách nhiệm hình sự của các bị cáo, nội dung được rất nhiều người quan tâm là việc khắc phục hậu quả đối với người mua nhà đã bị lừa dối.

Tuyên án ông Lê Thanh Thản, cư dân CT6 Kiến Hưng được bồi thường nhà giá nào?

Tại bản luận tội trước đó, đại diện Viện KSND đề nghị tuyên phạt ông Thản 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "lừa dối khách hàng".

Đồng thời, ông Thản phải liên đới cùng Công ty Bemes trả lại tiền mua nhà và bồi thường theo giá thị trường đối với các căn hộ thuộc diện phải di dời. Mức bồi thường tương đương với kết luận định giá hồi tháng 7.2026.

Hồ sơ vụ án cho thấy giá trị 519 căn hộ tại thời điểm cư dân mua là 590 tỉ đồng. Đến thời điểm định giá mới nhất, giá trị các căn hộ tăng lên 2.047 tỉ đồng, dựa trên mức giá khảo sát thị trường từ 53 - 56 triệu đồng/m2.

Như vậy, số tiền ông Thản cùng Công ty Bemes phải bồi thường cho cư dân theo đề nghị của viện kiểm sát cao gấp gần 4 lần so với khi mua.

Mưa lớn 600 mm, 6 tỉnh, thành miền Trung chịu ảnh hưởng

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Mưa lớn 600 mm, 6 tỉnh, thành miền Trung chịu ảnh hưởng

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